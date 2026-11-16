Pressemitteilung
iPhone-Daten verloren? So hilft UltData bei der Wiederherstellung
Ob nach einem versehentlichen Löschen, einem iOS-Update oder einer Synchronisierung: Fehlen plötzlich Bilder, Nachrichten oder Kontakte, sollten Nutzer zuerst prüfen, ob die Inhalte gelöscht, ausgeblendet oder noch in einem Backup vorhanden sind.
Fotos und Nachrichten: Zuerst die Bordmittel prüfen
In der Fotos-App bleiben gelöschte Bilder und Videos normalerweise 30 Tage im Album «Zuletzt gelöscht». Dort können sie wiederhergestellt werden, wie Apple in seiner Anleitung beschreibt. Fehlen Bilder ohne bewusstes Löschen, lohnt der Blick in «Ausgeblendet», geteilte Mediatheken und die iCloud-Fotos-Einstellungen.
Auch in der Nachrichten-App können kürzlich gelöschte SMS und iMessages über «Zuletzt gelöscht» wiederhergestellt werden. Wie das funktioniert und welche Voraussetzungen gelten, erklärt Apple in seiner Anleitung zur Wiederherstellung gelöschter Nachrichten. Fehlen Kontakte, kann auf iCloud.com gegebenenfalls eine frühere archivierte Kontaktliste verfügbar sein. Deren Wiederherstellung betrifft allerdings alle synchronisierten Geräte.
Wichtig: iCloud-Fotos ist eine Synchronisierung, nicht einfach ein zweites unabhängiges Archiv. Wird ein Foto auf einem Gerät gelöscht, kann diese Änderung auch auf den anderen verbundenen Geräten erscheinen. Weitere Ursachen für fehlende Bilder erklärt der Beitrag über verschwundene iPhone-Fotos.
Vorhandenes Backup statt blindem Zurücksetzen
Ist ein Inhalt über Apples Bordmittel nicht erreichbar, lohnt die Prüfung älterer Sicherungen aus der App «Apple-Geräte» unter Windows oder aus dem Finder am Mac. Nur tatsächlich gesicherte Daten lassen sich daraus wiederherstellen.
Bei einer vollständigen Wiederherstellung muss ein bereits eingerichtetes iPhone unter Umständen gelöscht werden. Wer nur einzelne Kontakte oder Fotos benötigt, sollte deshalb Alternativen prüfen.
UltData: Dateien aus Backup und Gerät auswählen
Hier setzt Tenorshare UltData for iOS an. Die iPhone-Datenrettungssoftware durchsucht erkannte Geräte und kompatible lokale Computer-Backups nach unterstützten Dateitypen. Gefundene Inhalte lassen sich in der Vorschau prüfen und gezielt auswählen, ohne zwingend das gesamte Backup auf das iPhone zurückzuspielen.
Dazu UltData auf Windows oder Mac starten, das iPhone verbinden oder ein vorhandenes Backup auswählen, den Scan durchführen und die gefundenen Dateien in der Vorschau prüfen..
Wer zunächst prüfen möchte, ob die gesuchten Daten gefunden werden, kann Tenorshare UltData for iOS kostenlos herunterladen. Die Testversion ermöglicht einen Scan und eine eingeschränkte Vorschau. Für die vollständige Vorschau und Wiederherstellung wird eine kostenpflichtige Lizenz benötigt.
Wann Datenrettung an Grenzen stösst
Nicht alle verlorenen Dateien lassen sich technisch wiederherstellen. Nach einer vollständigen Rücksetzung auf Werkseinstellungen ist eine direkte Wiederherstellung aus dem iPhone-Speicher ohne passende Sicherung laut UltData-FAQ nicht möglich. Auch endgültig aus «Zuletzt gelöscht» entfernte Fotos sind durch einen direkten Gerätescan nicht zuverlässig zurückzuholen.
Die Unterstützung von iCloud-Backups hängt zudem von den konkreten Zugriffs- und Sicherheitsbedingungen ab. Die Erfolgsaussichten variieren je nach Gerät, iOS-Version, Datentyp und Sicherungsstand. Eine Garantie auf vollständige Wiederherstellung gibt es nicht.
Datenverlust künftig vorbeugen
Regelmässige Backups auf dem Computer oder in iCloud verringern das Risiko eines dauerhaften Datenverlusts. Wichtige Fotos lassen sich zusätzlich unabhängig exportieren; vor grösseren iOS-Updates sollte der Sicherungsstand kontrolliert werden.
Weitere Hinweise bietet der Ratgeber zum Sichern von iPhone-Daten. Eine Probe, ob sich wichtige Dateien aus einem Backup lesen lassen, schafft zusätzliche Sicherheit.
Über Tenorshare:
Tenorshare entwickelt Software für Datenwiederherstellung, Datensicherung, Mobilgeräteverwaltung und die Behebung von Systemproblemen.
Die Pressemitteilung stammt von der Firma Tenorshare.
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