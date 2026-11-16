In der iPhone-Fotos-App befindet sich das Album «Zuletzt gelöscht» unter «Sonstige». Dort können kürzlich gelöschte Fotos und Videos wiederhergestellt werden.

Ob nach einem versehentlichen Löschen, einem iOS-Update oder einer Synchronisierung: Fehlen plötzlich Bilder, Nachrichten oder Kontakte, sollten Nutzer zuerst prüfen, ob die Inhalte gelöscht, ausgeblendet oder noch in einem Backup vorhanden sind.

Fotos und Nachrichten: Zuerst die Bordmittel prüfen

In der Fotos-App bleiben gelöschte Bilder und Videos normalerweise 30 Tage im Album «Zuletzt gelöscht». Dort können sie wiederhergestellt werden, wie Apple in seiner Anleitung beschreibt. Fehlen Bilder ohne bewusstes Löschen, lohnt der Blick in «Ausgeblendet», geteilte Mediatheken und die iCloud-Fotos-Einstellungen.

Auch in der Nachrichten-App können kürzlich gelöschte SMS und iMessages über «Zuletzt gelöscht» wiederhergestellt werden. Wie das funktioniert und welche Voraussetzungen gelten, erklärt Apple in seiner Anleitung zur Wiederherstellung gelöschter Nachrichten. Fehlen Kontakte, kann auf iCloud.com gegebenenfalls eine frühere archivierte Kontaktliste verfügbar sein. Deren Wiederherstellung betrifft allerdings alle synchronisierten Geräte.

Wichtig: iCloud-Fotos ist eine Synchronisierung, nicht einfach ein zweites unabhängiges Archiv. Wird ein Foto auf einem Gerät gelöscht, kann diese Änderung auch auf den anderen verbundenen Geräten erscheinen. Weitere Ursachen für fehlende Bilder erklärt der Beitrag über verschwundene iPhone-Fotos.

Vorhandenes Backup statt blindem Zurücksetzen

Ist ein Inhalt über Apples Bordmittel nicht erreichbar, lohnt die Prüfung älterer Sicherungen aus der App «Apple-Geräte» unter Windows oder aus dem Finder am Mac. Nur tatsächlich gesicherte Daten lassen sich daraus wiederherstellen.

Bei einer vollständigen Wiederherstellung muss ein bereits eingerichtetes iPhone unter Umständen gelöscht werden. Wer nur einzelne Kontakte oder Fotos benötigt, sollte deshalb Alternativen prüfen.

Hier setzt Tenorshare UltData for iOS an. Die iPhone-Datenrettungssoftware durchsucht erkannte Geräte und kompatible lokale Computer-Backups nach unterstützten Dateitypen. Gefundene Inhalte lassen sich in der Vorschau prüfen und gezielt auswählen, ohne zwingend das gesamte Backup auf das iPhone zurückzuspielen.

Dazu UltData auf Windows oder Mac starten, das iPhone verbinden oder ein vorhandenes Backup auswählen, den Scan durchführen und die gefundenen Dateien in der Vorschau prüfen..