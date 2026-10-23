iPhone Duo auf Werkseinstellungen zurücksetzen ohne Code

4. Bestätigen Sie die Codeentfernung gemäss Anzeige. Trennen Sie das Kabel erst nach Abschluss. Anschliessend richten Sie das iPhone neu ein.

Ohne Zusatzsoftware über den Computer

Für Apples Wiederherstellungsmodus benötigen Sie einen Mac mit Finder oder einen Windows-PC mit der App «Apple-Geräte», Internet und ein USB-Datenkabel. Die folgende Tastenfolge gilt laut Apple für iPhone 8 und neuer.

Verbinden Sie das iPhone mit dem Computer und öffnen Sie Finder beziehungsweise «Apple-Geräte». Drücken Sie kurz Lauter, dann kurz Leiser. Halten Sie danach die Seitentaste auch beim Apple-Logo weiter gedrückt, bis das Computer-und-Kabel-Symbol erscheint. Wählen Sie das Gerät am Computer und «Wiederherstellen». Dadurch werden Daten und Code gelöscht und iOS neu installiert. «Aktualisieren» allein entfernt den Code nicht. Verlässt das iPhone bei einem Download von mehr als 15 Minuten den Modus, warten Sie das Downloadende ab und aktivieren Sie den Wiederherstellungsmodus erneut.

Ein erzwungener Neustart allein ist kein Werksreset. Werden Tasten nicht erkannt oder scheitert die Verbindung trotz anderem Datenkabel und USB-Anschluss, ist eine Prüfung durch den Apple Support sinnvoll.

Ohne Computer am Sperrbildschirm löschen

«Wo ist?» muss bereits aktiviert sein; ausserdem brauchen Sie eine WLAN- oder Mobilfunkverbindung und Ihr Apple-Account-Passwort. Erscheint «iPhone nicht verfügbar», wählen Sie «Code vergessen?» und «Zurücksetzen von iPhone starten». Geben Sie das Account-Passwort ein und bestätigen Sie «iPhone löschen». Diesen Ablauf beschreibt Apple für iOS 17 und neuer.

Falls angeboten, können Sie die eSIM behalten oder mitlöschen. Für die eigene Weiternutzung ist das Behalten oft praktisch. Fehlt «Code vergessen?», prüfen Sie die Voraussetzungen oder verwenden Sie den Computerweg.

Alternativ über «Wo ist?» aus der Ferne löschen

War «Wo ist?» aktiviert, melden Sie sich auf einem anderen Gerät unter iCloud.com/find mit dem verknüpften Apple Account an. Wählen Sie das iPhone Duo und «Dieses Gerät löschen», dann folgen Sie den Anweisungen. Ist es offline, startet die Löschung erst, wenn es wieder online ist.

Was nach dem Löschen wichtig bleibt

Ohne Code bedeutet nicht ohne Apple Account: Eine bestehende Aktivierungssperre wird durch die Bildschirmcodeentfernung oder die Computerwiederherstellung nicht automatisch aufgehoben. Fehlt das Account-Passwort, klären Sie zuerst dessen Wiederherstellung.

Danach können Sie Backups einspielen oder synchronisierte Inhalte laden. Ohne Sicherung sind nur lokal gespeicherte Daten verloren. Prüfen Sie danach Mobilfunk, Banking-Apps und Authenticator-Zugänge und legen Sie einen neuen Gerätecode fest.

Die Pressemitteilung stammt von der Firma Tenorshare.