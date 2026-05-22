KI Canvas erklärt 2026: Bildverlängerung ohne Photoshop – Professionell & Einfach

Früher erforderte dies komplexe Photoshop-Operationen mit hoher Einstiegshürde für Anfänger. Heutzutage ist das dank der KI Canvas-Funktion in HitPaw FotorPea einfach: Intelligente Outpainting-Technik ermöglicht professionelle Bildverlängerung in wenigen Schritten mit natürlichen Ergebnissen.

Teil 1. Was sind KI Canvas und Outpainting?

Zuerst klären wir zwei Schlüsserkonzepte, um Verwechslungen zu vermeiden:

Bildverlängerung erweitert die Ränder eines Bildes nach links, rechts, oben oder unten und ergänzt fehlende Bereiche. Im Gegensatz zu einfacher Bildstreckung zeichnet es sich durch intelligente Anpassung aus: Mittels KI-Algorithmus erkennt die Technik automatisch Stil, Farbkombination, Lichtverhältnisse und Details des Originalbildes, um passende Erweiterungsinhalte zu generieren – nahtlos und ohne sichtbare Bearbeitungsspuren.

Die KI Canvas in HitPaw FotorPea ist ein intelligentes Bedienpanel mit integrierter Outpainting-Funktion. Es vereinfacht komplexe KI-Algorithmen zu intuitiven Schritten und senkt die Hürde radikal. Egal ob Anfänger oder erfahrener Nutzer – mit KI Canvas erreicht manprofessionelle Ergebnisse mit wenigen Klicks.

Teil 2. KI Canvas vs. Photoshop: Vorteile auf einen Blick

Viele nutzen Photoshop zur Bildbearbeitung, aber bei der Bildverlängerung hat die KI Canvas von HitPaw FotorPea unersetzbare Vorteile, besonders für Anfänger und effizienzorientierte Nutzer:

Kein komplexes Lernen: Photoshop erfordert das Beherrschen von Layern, Masken und Pinseln (Stunden bis Tage für Einarbeitung). KI Canvas hat eine intuitive Oberfläche und ermöglicht Verlängerung in wenigen Schritten – zeitsparend.

Photoshop erfordert das Beherrschen von Layern, Masken und Pinseln (Stunden bis Tage für Einarbeitung). KI Canvas hat eine intuitive Oberfläche und ermöglicht Verlängerung in wenigen Schritten – zeitsparend. Natürliche, nahtlose Verbindung: Manuelle Verlängerung in Photoshop führt oft zu Farbbrüchen oder steifen Details. Die KI von KI Canvas passt automatisch Farben, Licht und Stil an – fast keine sichtbaren Verbindungsspuren.

Manuelle Verlängerung in Photoshop führt oft zu Farbbrüchen oder steifen Details. Die KI von KI Canvas passt automatisch Farben, Licht und Stil an – fast keine sichtbaren Verbindungsspuren. Intelligente KI-Anpassung: In Photoshop müssen Details manuell gezeichnet werden. KI Canvas erkennt automatisch Objekte und Texturen des Originalbildes (z. B. Sand, Wasser bei Meeresscapes) und generiert passende Inhalte ohne manuelle Eingriffe.

In Photoshop müssen Details manuell gezeichnet werden. KI Canvas erkennt automatisch Objekte und Texturen des Originalbildes (z. B. Sand, Wasser bei Meeresscapes) und generiert passende Inhalte ohne manuelle Eingriffe. Hohe Kompatibilität: Unterstützt alle gängigen Formate (JPG, PNG, HEIC) und Systeme (Windows, Mac) – jeder PC kann es nutzen.

Unterstützt alle gängigen Formate (JPG, PNG, HEIC) und Systeme (Windows, Mac) – jeder PC kann es nutzen. Niedrige Systemanforderungen: Flüssiger Betrieb auch auf normal konfigurierten PCs, schnelle Generierung ohne lange Wartezeit.

Flüssiger Betrieb auch auf normal konfigurierten PCs, schnelle Generierung ohne lange Wartezeit. Breite Anwendungsbereiche: Passend für Social-Media, Landschaften, Porträts, alte Fotos und kommerzielle Materialien – privat und beruflich nutzbar.

Teil 3. Praktischer Leitfaden: Bildverlängerung mit HitPaw FotorPea KI Canvas

HitPaw FotorPea ist ein innovatives Fotobearbeitungswerkzeug, das KI verwendet, um die Bildbearbeitung für jedermann einfach zu machen. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits Erfahrung haben, die Software ist darauf ausgelegt, Zeit zu sparen und Verwirrung zu beseitigen. Kürzlich wurde eine neue Funktion namens KI Canvas eingeführt, die die KI-Fotobearbeitung revolutioniert hat. Dieses neue Tool bietet Ihnen einen kreativen Arbeitsbereich, in dem Sie Bilder frei skalieren, Ränder hinzufügen, Objekte entfernen, Hintergründe ändern und mehr mit nur einem Klick tun können.

Hauptfunktionen von HitPaw FotorPea KI Canvas:

Drag-and-Drop-Arbeitsbereich

Sie können Bilder, Text und Designelemente einfach durch Ziehen verschieben. Dies macht den Bearbeitungsprozess schnell und stressfrei, selbst für Erstbenutzer.

Sie können Bilder, Text und Designelemente einfach durch Ziehen verschieben. Dies macht den Bearbeitungsprozess schnell und stressfrei, selbst für Erstbenutzer. Hintergrundentfernung und -ersatz

Mit einem Klick können Sie unerwünschte Hintergründe entfernen. Sie können diese auch durch Volltonfarben, neue Bilder oder kreative Designs in nur wenigen Sekunden ersetzen.

Mit einem Klick können Sie unerwünschte Hintergründe entfernen. Sie können diese auch durch Volltonfarben, neue Bilder oder kreative Designs in nur wenigen Sekunden ersetzen. KI-Objekterkennung

Wenn es ein unerwünschtes Objekt oder eine Person in Ihrem Foto gibt, kann KI Canvas es sauber entfernen. Das Tool füllt den Raum natürlich aus, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Wenn es ein unerwünschtes Objekt oder eine Person in Ihrem Foto gibt, kann KI Canvas es sauber entfernen. Das Tool füllt den Raum natürlich aus, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Bildvergrösserung mit KI

KI Canvas kann Ihr Bild über seine ursprünglichen Grenzen hinaus erweitern. Dies ist nützlich für Social-Media-Beiträge, Banner und kreative Designs.

KI Canvas kann Ihr Bild über seine ursprünglichen Grenzen hinaus erweitern. Dies ist nützlich für Social-Media-Beiträge, Banner und kreative Designs. Text und Designelemente

Sie können Text, Aufkleber und Formen direkt auf der Leinwand hinzufügen. Schriftarten und Layouts sind leicht anzupassen, um auffällige Visuals zu erstellen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bildverlängerung mit HitPaw FotorPea

Schritt 1: Öffnen Sie HitPaw FotorPea und wählen Sie die «Outpainting»-Funktion im Hauptmenü.

Schritt 2: Laden Sie das Bild hoch, das Sie vergrössern möchten, wählen Sie dann das gewünschte Vergrösserungsverhältnis aus, klicken Sie auf «Bilderweiterung» und warten Sie, bis die KI es automatisch vergrössert hat.