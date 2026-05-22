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22. Mai 2026
Lesedauer 6 Min.

Pressemitteilung

KI Canvas erklärt 2026: Bildverlängerung ohne Photoshop – Professionell & Einfach

Ob bei alltäglichen Fotos, Bildverarbeitung im Beruf oder Materialoptimierung bei Content-Erstellung treffen wir häufig auf Probleme: Falsches Seitenverhältnis für Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok, zu enge Landschaftsfotokompositionen, fehlende Ränder bei alten Fotos oder unnatürliche manuelle Hintergrunderweiterung bei Postern.
© HitPaw

Früher erforderte dies komplexe Photoshop-Operationen mit hoher Einstiegshürde für Anfänger. Heutzutage ist das dank der KI Canvas-Funktion in HitPaw FotorPea einfach: Intelligente Outpainting-Technik ermöglicht professionelle Bildverlängerung in wenigen Schritten mit natürlichen Ergebnissen.

Teil 1. Was sind KI Canvas und Outpainting? 

Zuerst klären wir zwei Schlüsserkonzepte, um Verwechslungen zu vermeiden:

Bildverlängerung erweitert die Ränder eines Bildes nach links, rechts, oben oder unten und ergänzt fehlende Bereiche. Im Gegensatz zu einfacher Bildstreckung zeichnet es sich durch intelligente Anpassung aus: Mittels KI-Algorithmus erkennt die Technik automatisch Stil, Farbkombination, Lichtverhältnisse und Details des Originalbildes, um passende Erweiterungsinhalte zu generieren – nahtlos und ohne sichtbare Bearbeitungsspuren.

Die KI Canvas in HitPaw FotorPea ist ein intelligentes Bedienpanel mit integrierter Outpainting-Funktion. Es vereinfacht komplexe KI-Algorithmen zu intuitiven Schritten und senkt die Hürde radikal. Egal ob Anfänger oder erfahrener Nutzer – mit KI Canvas erreicht manprofessionelle Ergebnisse mit wenigen Klicks.

Teil 2. KI Canvas vs. Photoshop: Vorteile auf einen Blick

Viele nutzen Photoshop zur Bildbearbeitung, aber bei der Bildverlängerung hat die KI Canvas von HitPaw FotorPea unersetzbare Vorteile, besonders für Anfänger und effizienzorientierte Nutzer:

  • Kein komplexes Lernen: Photoshop erfordert das Beherrschen von Layern, Masken und Pinseln (Stunden bis Tage für Einarbeitung). KI Canvas hat eine intuitive Oberfläche und ermöglicht Verlängerung in wenigen Schritten – zeitsparend.
  • Natürliche, nahtlose Verbindung: Manuelle Verlängerung in Photoshop führt oft zu Farbbrüchen oder steifen Details. Die KI von KI Canvas passt automatisch Farben, Licht und Stil an – fast keine sichtbaren Verbindungsspuren.
  • Intelligente KI-Anpassung: In Photoshop müssen Details manuell gezeichnet werden. KI Canvas erkennt automatisch Objekte und Texturen des Originalbildes (z. B. Sand, Wasser bei Meeresscapes) und generiert passende Inhalte ohne manuelle Eingriffe.
  • Hohe Kompatibilität: Unterstützt alle gängigen Formate (JPG, PNG, HEIC) und Systeme (Windows, Mac) – jeder PC kann es nutzen.
  • Niedrige Systemanforderungen: Flüssiger Betrieb auch auf normal konfigurierten PCs, schnelle Generierung ohne lange Wartezeit.
  • Breite Anwendungsbereiche: Passend für Social-Media, Landschaften, Porträts, alte Fotos und kommerzielle Materialien – privat und beruflich nutzbar.
Teil 3. Praktischer Leitfaden: Bildverlängerung mit HitPaw FotorPea KI Canvas

HitPaw FotorPea ist ein innovatives Fotobearbeitungswerkzeug, das KI verwendet, um die Bildbearbeitung für jedermann einfach zu machen. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits Erfahrung haben, die Software ist darauf ausgelegt, Zeit zu sparen und Verwirrung zu beseitigen. Kürzlich wurde eine neue Funktion namens KI Canvas eingeführt, die die KI-Fotobearbeitung revolutioniert hat. Dieses neue Tool bietet Ihnen einen kreativen Arbeitsbereich, in dem Sie Bilder frei skalieren, Ränder hinzufügen, Objekte entfernen, Hintergründe ändern und mehr mit nur einem Klick tun können.

Hauptfunktionen von HitPaw FotorPea KI Canvas:

  • Drag-and-Drop-Arbeitsbereich
    Sie können Bilder, Text und Designelemente einfach durch Ziehen verschieben. Dies macht den Bearbeitungsprozess schnell und stressfrei, selbst für Erstbenutzer.
  • Hintergrundentfernung und -ersatz
    Mit einem Klick können Sie unerwünschte Hintergründe entfernen. Sie können diese auch durch Volltonfarben, neue Bilder oder kreative Designs in nur wenigen Sekunden ersetzen.
  • KI-Objekterkennung
    Wenn es ein unerwünschtes Objekt oder eine Person in Ihrem Foto gibt, kann KI Canvas es sauber entfernen. Das Tool füllt den Raum natürlich aus, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
  • Bildvergrösserung mit KI
    KI Canvas kann Ihr Bild über seine ursprünglichen Grenzen hinaus erweitern. Dies ist nützlich für Social-Media-Beiträge, Banner und kreative Designs.
  • Text und Designelemente
    Sie können Text, Aufkleber und Formen direkt auf der Leinwand hinzufügen. Schriftarten und Layouts sind leicht anzupassen, um auffällige Visuals zu erstellen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bildverlängerung mit HitPaw FotorPea

Schritt 1: Öffnen Sie HitPaw FotorPea und wählen Sie die «Outpainting»-Funktion im Hauptmenü.
Schritt 2: Laden Sie das Bild hoch, das Sie vergrössern möchten, wählen Sie dann das gewünschte Vergrösserungsverhältnis aus, klicken Sie auf «Bilderweiterung» und warten Sie, bis die KI es automatisch vergrössert hat.

© HitPaw

Schritt 3: Überprüfen Sie das Ergebnis. Bei Zufriedenheit klicken Sie auf «Exportieren» und wählen Format sowie Auflösung (bis zu 8K). Bei Bedarf passen Sie den Erweiterungsbereich an und generieren erneut.

© HitPaw
Teil 4. Vielfältige Anwendungsbereiche: KI Canvas löst alle Bildprobleme

Die Outpainting-Funktion von KI Canvas ist in vielen Szenarien anwendbar und hilft effizient bei Bildverlängerungsproblemen:

  • Social-Media-Material: Anpassung an Plattformverhältnisse (z. B. 9:16, 1:1) ohne Zuschneiden wichtiger Inhalte – ästhetisch und plattformgerecht.
  • Landschaftsfotos: Erweiterung zu enger Komposition, Hinzufügen von Himmel oder Bergen – mehr Tiefe und Atmosphäre.
  • Porträts: Ergänzung von abgeschnittenen Rändern oder engen Hintergründen – Person hervorheben, Hintergrund harmonisieren (ideal für Ausweisfotos).
  • Alte Fotos: Verlängerung fehlender Ränder und gleichzeitige Behebung von Kratzern oder Fading – vollständige Wiederherstellung wertvoller Erinnerungen.
  • Kommerzielle Materialien: Hintergrunderweiterung für Poster oder Produktfotos – fülligere, gestalterische Szenen ohne professionellen Designer.
  • Bildcollagen: Anpassung von Grösse und Rändern – einheitliche, flüssige Montagen ohne Grössenunterschiede.
Teil 5. Häufig gestellte Fragen
  1. Kann die KI Canvas-Funktion kostenlos genutzt werden?
    Nein, aber wir empfehlen den Kauf der Dauerlizenz: Normalpreis 129,99 €, im Aktionszeitraum nur 90,99 € (einmalige Zahlung, dauerhafte Nutzung aller Funktionen).
  2. Gibt es nach der Bildvergrösserung mit HitPaw FotorPea unnatürliche Spuren?
    Nein! Das optimierte KI-Modell erkennt Stil, Farbe und Details des Originalbildes präzise und sorgt so für eine nahtlose Vergrösserung.
  3. Kann KI Canvas auch alte Fotos verlängern? Wie ist die Wirkung?
    Ganz sicher! Die KI passt sich automatisch Farbton und Textur alter Fotos an, die Erweiterung wirkt Vintage-konform. In Kombination mit der Foto-Wiederherstellungsfunktion beseitigt sie Kratzer und Fading – alte Fotos werden vollständig und klar.
  4. Unterstützt KI Canvas die Massenverlängerung von Bildern?
    Ja! Für Content-Creator oder E-Commerce-Operatoren gibt es Funktionen zum Massenhochladen und -generieren – eine Operation für mehrere Bilder, erhebliche Zeitersparnis.
Fazit

Die Bildverlängerung war früher durch hohe Hürden und komplexe Operationen für viele unzugänglich. Die KI Canvas-Funktion von HitPaw FotorPea bricht diese Barriere: Sie kombiniert leistungsstarke KI-Outpainting-Technik mit einfacher Bedienung, ermöglicht professionelle Ergebnisse in wenigen Minuten – ohne Photoshop-Kenntnisse.

Ob private Fotos, Social-Media-Material, kommerzielle Bilder oder alte Fotos – KI Canvas erfüllt alle Anforderungen, spart Zeit und verbessert die Bildqualität. Es ist der ideale Helfer für effiziente, professionelle Bildverarbeitung.

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