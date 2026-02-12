Tipps rund ums PCtipp-Forum

Versuchen Sie, Ihr Problem genau zu beschreiben. Das können Hinweise sein wie: Mit welcher Windows-, Android- oder iOS-Version läuft das Gerät, bei dem das Problem auftritt? Wie heisst das Programm, die App oder die Hardware (zum Beispiel Druckertyp), mit dem bzw. welcher Sie Ärger haben? Wie lautet die genaue Fehlermeldung? Ist darin ein Fehlercode erwähnt? Welche Schritte haben Sie bereits zur Lösung ausprobiert?

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Das freundliche «Du»

Auf Online-Diskussionsplattformen – besonders jenen, die sich um Computerbelange drehen – ist es Tradition, dass man einander duzt. Schon die Computerfreaks, die vor 40 Jahren in Usenet-Newsgroups aktiv waren, verzichteten auf die virtuelle Krawatte und einigten sich aufs zwanglose «Du». Das hatte nicht nur damit zu tun, dass sich Nerds aus aller Welt in Englisch unterhielten. Das «Du» war auch in deutschsprachigen Gruppen üblich. Diese Tradition ist in Webforen hinübergeschwappt.

Duzen Sie im Forum also ruhig drauflos. Auch ich duze dort und darf geduzt werden. Im Bereich Redaktionelle Mitteilungen finden Sie den Beitrag Nutzungsbedingungen. Er enthält auch Hinweise dazu, welche Inhalte wir in unserem Forum lieber nicht sehen wollen (zum Beispiel Beleidigungen, Pornografie oder Spam). Sollte jemand mit Unhöflichkeit oder unerwünschter Werbung über die Stränge schlagen, können Sie seinen Beitrag melden. Sie finden unterhalb jedes Beitrags den Link Melden. Das Moderationsteam wird sich den Beitrag anschauen und einen fehlbaren Nutzer verwarnen oder sperren.