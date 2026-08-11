Sonnenfinsternis 2026 filmen: So rettest du dein Video nachträglich mit KI

Kein Wunder, dass Smartphones und Kameras bereits gezückt werden. Das Problem: Sonnenfinsternisse gehören zu den fototechnisch anspruchsvollsten Motiven überhaupt – Gegenlicht, Dämmerung und ein sich schnell bewegendes, extrem helles Objekt sorgen selbst bei erfahrenen Hobbyfilmern häufig für enttäuschende Ergebnisse. Dieser Beitrag zeigt, wann und wo das Ereignis zu sehen ist, worauf beim Filmen zu achten ist – und wie sich unterbelichtete, verrauschte oder verwackelte Aufnahmen im Nachhinein mit einer KI-Software wie HitPaw VikPea deutlich verbessern lassen.

Wann und wo ist die Sonnenfinsternis 2026 zu sehen?

Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in Deutschland je nach Region zwischen etwa 19:11 und 19:24 Uhr und erreicht ihr Maximum zwischen ungefähr 20:05 Uhr im Norden und 20:17 Uhr im Süden. Der Bedeckungsgrad der Sonne liegt dabei zwischen rund 85 Prozent in Berlin und bis zu 90 Prozent in Freiburg. Da das Ereignis mit dem Sonnenuntergang zusammenfällt, entsteht ein besonders eindrucksvolles Bild: Die Sonne geht als schmale Sichel tief im Nordwesten unter, bevor die Finsternis technisch beendet ist. Für Beobachter und Filmende ist deshalb ein Standort mit freier Sicht zum West- bis Nordwesthorizont entscheidend. Wer besonders spektakuläre Aufnahmen sucht: In der Nacht auf den 13. August erreicht zusätzlich der Meteorstrom der Perseiden seinen Höhepunkt – bei klarem Himmel und dunklem Standort sind dann bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde möglich.

Eine totale Sonnenfinsternis, bei der die Sonne komplett verschwindet, ist an diesem Tag nur in einem schmalen Streifen über Grönland, Island, Nordspanien und den Balearen zu sehen. In Deutschland bleibt es bei der partiellen Variante – die aber allein schon wegen ihres Zusammenspiels mit dem Sonnenuntergang ein lohnendes Fotomotiv ist.

Sicherheitshinweise: Was beim Beobachten und Filmen zu beachten ist

Auch wenn die Sonne bei einer Finsternis teilweise verdeckt ist: Der direkte Blick in die Sonne bleibt gefährlich und kann die Netzhaut dauerhaft schädigen. Das Bundesamt für Strahlenschutz weist ausdrücklich darauf hin, dass weder die hohe Abdeckung der Sonnenscheibe noch die einsetzende Dämmerung einen ausreichenden Schutz bieten. Für die Beobachtung mit blossem Auge ist deshalb eine spezielle, zertifizierte Sonnenfinsternisbrille Pflicht. Für Foto- und Videoaufnahmen gilt entsprechend: Das Kameraobjektiv sollte ebenfalls mit einem geeigneten Sonnenfilter geschützt werden, um sowohl die Augen beim Blick durch den Sucher als auch den Bildsensor vor Schäden zu bewahren.

Typische Probleme beim Filmen einer Sonnenfinsternis