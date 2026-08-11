Pressemitteilung
Sonnenfinsternis 2026 filmen: So rettest du dein Video nachträglich mit KI
Kein Wunder, dass Smartphones und Kameras bereits gezückt werden. Das Problem: Sonnenfinsternisse gehören zu den fototechnisch anspruchsvollsten Motiven überhaupt – Gegenlicht, Dämmerung und ein sich schnell bewegendes, extrem helles Objekt sorgen selbst bei erfahrenen Hobbyfilmern häufig für enttäuschende Ergebnisse. Dieser Beitrag zeigt, wann und wo das Ereignis zu sehen ist, worauf beim Filmen zu achten ist – und wie sich unterbelichtete, verrauschte oder verwackelte Aufnahmen im Nachhinein mit einer KI-Software wie HitPaw VikPea deutlich verbessern lassen.
Wann und wo ist die Sonnenfinsternis 2026 zu sehen?
Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in Deutschland je nach Region zwischen etwa 19:11 und 19:24 Uhr und erreicht ihr Maximum zwischen ungefähr 20:05 Uhr im Norden und 20:17 Uhr im Süden. Der Bedeckungsgrad der Sonne liegt dabei zwischen rund 85 Prozent in Berlin und bis zu 90 Prozent in Freiburg. Da das Ereignis mit dem Sonnenuntergang zusammenfällt, entsteht ein besonders eindrucksvolles Bild: Die Sonne geht als schmale Sichel tief im Nordwesten unter, bevor die Finsternis technisch beendet ist. Für Beobachter und Filmende ist deshalb ein Standort mit freier Sicht zum West- bis Nordwesthorizont entscheidend. Wer besonders spektakuläre Aufnahmen sucht: In der Nacht auf den 13. August erreicht zusätzlich der Meteorstrom der Perseiden seinen Höhepunkt – bei klarem Himmel und dunklem Standort sind dann bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde möglich.
Eine totale Sonnenfinsternis, bei der die Sonne komplett verschwindet, ist an diesem Tag nur in einem schmalen Streifen über Grönland, Island, Nordspanien und den Balearen zu sehen. In Deutschland bleibt es bei der partiellen Variante – die aber allein schon wegen ihres Zusammenspiels mit dem Sonnenuntergang ein lohnendes Fotomotiv ist.
Sicherheitshinweise: Was beim Beobachten und Filmen zu beachten ist
Auch wenn die Sonne bei einer Finsternis teilweise verdeckt ist: Der direkte Blick in die Sonne bleibt gefährlich und kann die Netzhaut dauerhaft schädigen. Das Bundesamt für Strahlenschutz weist ausdrücklich darauf hin, dass weder die hohe Abdeckung der Sonnenscheibe noch die einsetzende Dämmerung einen ausreichenden Schutz bieten. Für die Beobachtung mit blossem Auge ist deshalb eine spezielle, zertifizierte Sonnenfinsternisbrille Pflicht. Für Foto- und Videoaufnahmen gilt entsprechend: Das Kameraobjektiv sollte ebenfalls mit einem geeigneten Sonnenfilter geschützt werden, um sowohl die Augen beim Blick durch den Sucher als auch den Bildsensor vor Schäden zu bewahren.
Typische Probleme beim Filmen einer Sonnenfinsternis
Wer die Finsternis mit dem Smartphone oder einer Kamera festhalten möchte, stösst technisch schnell an Grenzen:
- Gegenlicht und Überbelichtung: Die extrem helle Sonne führt häufig zu ausgefressenen, überbelichteten Bildbereichen.
- Low-Light-Rauschen: Da das Ereignis in die Dämmerung fällt, kämpfen viele Kameras gleichzeitig mit zu wenig Umgebungslicht – das Ergebnis sind körnige, verrauschte Aufnahmen.
- Digitalzoom-Verluste: Da die Sonne am Himmel vergleichsweise klein erscheint, wird oft stark digital gezoomt, was die Bildqualität zusätzlich verschlechtert.
- Verwacklung: Ohne Stativ führt insbesondere längeres Filmen bei starkem Zoom schnell zu sichtbarem Kamerawackeln.
Die Lösung: Videos nachträglich mit HitPaw VikPea verbessern
Gerade bei schwierigen Aufnahmebedingungen kann eine nachträgliche KI-gestützte Videobearbeitung helfen, mehr aus Ihren Aufnahmen herauszuholen. HitPaw VikPea bringt dafür mehrere spezialisierte Werkzeuge mit:
- Denoise-Modell: Entfernt störendes Bildrauschen aus Aufnahmen bei wenig Licht oder in der Dämmerung und hilft dabei, wichtige Details wie Strukturen und Konturen besser sichtbar zu machen.
- Low-Light-Recovery: Verbessert dunkle Videobereiche, optimiert Helligkeit und Farben und sorgt für eine natürlichere Darstellung bei schwierigen Lichtverhältnissen, beispielsweise bei Sonnenuntergangsaufnahmen.
- KI-Video-Enhancer: Verbessert niedrig aufgelöste, komprimierte oder digital vergrösserte Videos und skaliert sie auf bis zu 4K oder 8K hoch. Dadurch eignen sich die Aufnahmen besser für grosse Bildschirme oder Social-Media-Plattformen.
- Frame-Interpolation: Erstellt zusätzliche Zwischenbilder, um Bewegungen flüssiger darzustellen – besonders hilfreich bei Zeitrafferaufnahmen oder schnellen Szenen.
Anleitung: In wenigen Schritten zum besseren Ergebnis
1. Video importieren: Die Rohaufnahme der Sonnenfinsternis in HitPaw VikPea laden.
2. Passendes KI-Modell wählen: Je nach Problem das Denoise- oder Low-Light-Modell auswählen; bei starkem digitalem Zoom zusätzlich den Video-Enhancer zur Hochskalierung nutzen
3. Vorschau prüfen: Die Vorher-Nachher-Ansicht nutzen, um das Ergebnis zu kontrollieren, bevor die vollständige Verarbeitung gestartet wird.
4. Bewegungen optimieren: Bei ruckeligen Zeitraffer- oder Bewegungsaufnahmen können Sie die Frame-Interpolation verwenden, um flüssigere Ergebnisse zu erzielen.
5. Exportieren: Das fertige Video in der gewünschten Auflösung und im passenden Seitenverhältnis exportieren – etwa im Hochformat für Instagram Reels oder im 16:9-Format für YouTube.
Bonus: Ein Recap-Video der Sonnenfinsternis erstellen
Wer zusätzlich zu den eigenen Aufnahmen ein kurzes, geteiltes Zusammenfassungsvideo posten möchte, kann den in VikPea integrierten KI-Video-Generator nutzen, um ergänzende Übergänge oder stimmungsvolle Zwischensequenzen aus Text-Prompts zu erzeugen – etwa als kurze Ergänzung zwischen den eigenen Live-Aufnahmen, wenn Rohmaterial für einen durchgehenden Schnitt fehlt.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen?
Eine totale Sonnenfinsternis wird in Deutschland erst wieder am 3. September 2081 sichtbar sein. Die Totalität ist dann allerdings nur im äussersten Südwesten Deutschlands zu beobachten.
Kann ich eine normale Sonnenbrille als Schutz beim Fotografieren verwenden?
Nein. Eine normale Sonnenbrille bietet weder für die Augen noch für die Kamera einen ausreichenden Schutz. Für Aufnahmen einer Sonnenfinsternis benötigen Sie spezielle zertifizierte Sonnenfilter.
Funktioniert die Videobearbeitung mit HitPaw VikPea auch offline?
Die klassischen Verbesserungsfunktionen wie Denoise, Low-Light-Recovery und Hochskalierung können lokal auf Ihrem Computer ausgeführt werden. Nur die KI-Videogenerierung per Text-Prompt benötigt eine Internetverbindung.
Was passiert, wenn das Wetter am Tag der Sonnenfinsternis schlecht ist?
Bewölkung oder Dunst können die Sicht auf die Sonnenfinsternis deutlich einschränken. Mit KI-gestützter Videobearbeitung lassen sich aufgenommene Videos jedoch nachträglich optimieren und Details besser hervorheben.
Fazit
Die Sonnenfinsternis am 12. August 2026 ist ein seltenes, gut planbares Himmelsereignis – aber auch ein fototechnisch anspruchsvolles. Wer die passende Sicherheitsausrüstung nutzt und trotzdem mit unterbelichteten, verrauschten oder verwackelten Aufnahmen nach Hause kommt, muss diese nicht einfach abschreiben: Mit gezielter KI-Nachbearbeitung in HitPaw VikPea lassen sich viele der typischen Schwächen von Dämmerungs- und Zoom-Aufnahmen im Nachhinein deutlich abmildern.
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