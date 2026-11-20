Wer sich registriert, legt ein Profil an. E-Mail-Adresse, Name und später das Spielverhalten landen in einer Datenbank, die geschützt werden muss. Das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz ist seit dem 1. September 2023 in Kraft. Es verankert den Grundsatz datenschutzfreundlicher Voreinstellungen, bekannt als Privacy by Default. Am einfachsten gelingt das, wenn gar nichts erhoben wird.

Ein Beispiel ist das Quizspiel 123QUIZ. Es stammt von der Mediaworker GmbH aus Stuttgart, lässt sich ohne Anmeldung spielen und ist seit November 2026 neben dem Browser auch als App für iPhone, iPad, Android, Windows und macOS erhältlich. Das Spiel ist kostenlos und enthält Werbung, ein optionales Abo entfernt sie. Damit ist der nächste Punkt relevant: Kein Konto heisst nicht automatisch keine Datenspur.

Die Werbe-ID: ein Pseudonym mit Grenzen

Auf jedem Smartphone gibt es eine Werbe-ID, eine lange Zeichenkette, über die sich das Nutzungsverhalten zentral sammeln lässt. Die Verbraucherzentrale beschreibt das ausführlich. Kommen E-Mail-Adresse oder Standortdaten hinzu, können die Personen hinter der Nummer identifiziert werden, wie test.de erläutert. Unter iOS führt der Weg über Einstellungen, Datenschutz, Tracking und den Punkt «Apps erlauben, Tracking anzufordern». Ist er ausgeschaltet, blockiert das System jede Anfrage automatisch. Alternativ lässt sich für jede App einzeln entscheiden. Bei Android zog Google im Februar 2024 nach. Laut Google lässt sich die Werbe-ID unter Einstellungen, Datenschutz, Werbung löschen. Je nach Android-Version unterscheidet sich der Menüpfad. Die Massnahme hat Grenzen. Apps können weiterhin Werbung anzeigen, sie ist dann nur weniger passend. Zudem können Apps eigene Kennungen verwenden, die davon unberührt bleiben.

Seit Dezember 2020 müssen Entwickler im App Store angeben, welche Daten ihre Apps zu welchen Zwecken verwenden. Das Label beantwortet laut schieb.de, ob getrackt wird, welche persönlichen Daten gesammelt und ob sie mit anderen Unternehmen geteilt werden.

Die Angaben sind allerdings Selbstauskünfte. Die Autoren einer Langzeitanalyse auf arXiv halten es für wahrscheinlich, dass manche Apps «keine Daten erfasst» wählen, weil sie überhaupt ein Label wählen müssen. Das Label ersetzt deshalb weder die Datenschutzerklärung noch einen Blick auf die Berechtigungen nach der Installation.

Drei Handgriffe vor dem ersten Spiel

Label und Datenschutzerklärung prüfen, bevor die App installiert wird. Wer nur kurz hineinschaut, achtet auf drei Dinge: ob die App Nutzer über andere Apps und Websites hinweg verfolgt, welche Datenarten sie erfasst und ob diese mit Dritten geteilt werden.

Berechtigungen auf das beschränken, was das Spiel tatsächlich braucht. Ein Quiz kommt ohne Zugriff auf Kontakte oder Mikrofon aus. Unter iOS lässt sich in den Einstellungen einsehen, welche Apps eine Tracking-Erlaubnis eingeholt haben, und die Auswahl nachträglich ändern.

Die Werbe-ID regelmässig zurücksetzen. Das empfiehlt die Verbraucherzentrale laut heise, damit Werbeanbieter kein Kundenprofil erstellen können.

Wer ein Quizspiel ohne Konto ausprobieren möchte, findet 123QUIZ im App Store, bei Google Play und als Version für Windows und Mac. Da das Spiel kostenlos ist und Werbung enthält, lohnt es sich, die Einstellungen zur Werbe-ID gleich nach der Installation zu prüfen. So bleibt die Entscheidung über die eigenen Daten bei den Spielenden.

Die Pressemitteilung stammt von der Firma Pixelrein GmbH & Co. KG