Nur für kurze Zeit: 19. bis 30. November 2026

Die Black Friday & Cyber Monday Aktion von TerraMaster läuft über einen Zeitraum von 12 Tagen. Über alle offiziellen Vertriebskanäle weltweit gelten einheitliche Aktionspreise. Kunden können die Angebote über die offizielle Website und autorisierte Händler nutzen, um ihre eigene Private Cloud aufzubauen und die volle Kontrolle über ihre Datenspeicherung zu behalten.

Weitere Informationen zur Aktion:

https://www.terra-master.com/de-de/pages/terramaster-black-friday

Ebenfalls erhältlich über weitere offizielle Vertriebskanäle:

Official Store, Amazon DE

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Über TerraMaster

TerraMaster ist auf Datenspeicherprodukte und -lösungen spezialisiert, darunter Network Attached Storage (NAS) und Direct Attached Storage (DAS). Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, flexible Lösungen für die Speicherung, Verwaltung und den Schutz von Daten bereitzustellen, die auf die Anforderungen von Privatanwendern, professionellen Anwendern und Unternehmen zugeschnitten sind.

Die Pressemitteilung stammt von der TerraMaster.