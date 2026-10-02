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Pressemeldung
2. Okt 2026
Lesedauer 4 Min.

Pressemitteilung

Warum Indie-Games oft die einprägsamsten Ideen bieten

Unvergessliche Games brauchen weder riesige Welten noch unzählige komplexe Systeme. Eine klare Idee, die konsequent umgesetzt wird, kann einem Titel aus einem kleineren Studio eine ganz eigene Identität verleihen.
© ChatGPT

Deshalb stechen Games, die häufig als Geheimtipps gelten, besonders hervor: Sie konzentrieren sich auf ein bestimmtes Spielerlebnis, statt jeden denkbaren Geschmack bedienen zu wollen.

Ungewöhnliche Titel zu entdecken, kann Teil der Suche nach neuen Gameplay-Ideen sein. Mystery Box Spiele können diese Suche ergänzen, wenn Gamer digitale Gaming-Produkte entdecken möchten, ohne sich ausschliesslich auf bekannte Reihen zu beschränken. Dabei lohnt es sich, nach einer Spielmechanik oder Atmosphäre Ausschau zu halten, die einem Game sofort eine eigene Identität verleiht.

Eine klare Idee kann ein ganzes Game tragen

Baba Is You zeigt, wie eine einzige Spielmechanik vielseitige Rätsel ermöglichen kann. Die Regeln erscheinen als physische Wortblöcke in der Spielwelt, die Gamer verschieben können, um das Verhalten von Objekten zu verändern. Das zentrale Konzept lässt sich leicht beschreiben und bietet gleichzeitig genügend Tiefe für überraschende Wechselwirkungen.

Das Game entstand 2017 bei der Nordic Game Jam. Sein Schöpfer Arvi Teikari hat erklärt, dass er überwiegend kleinere experimentelle Games entwickelt und sich häufig selbst um Code, Design und Grafik kümmert, während Komponisten den Sound beisteuern. Die Entstehung als Prototyp zeigt eine interessante Seite des Game-Designs: Ein kompaktes Experiment kann eine Gameplay-Idee hervorbringen, die später zu einem vollständigen Game weiterentwickelt wird.

Outer Wilds verfolgt einen anderen Ansatz. Das Game präsentiert ein Open-World-Mysterium in einem Sonnensystem, das in einer endlosen Zeitschleife gefangen ist und in dem Beobachtung und angesammeltes Wissen den Weg weisen. Das Projekt begann als Abschlussarbeit des Creative Directors Alex Beachum an der USC, bevor Mobius Digital es zu einem kommerziellen Projekt weiterentwickelte.

Keines der beiden Beispiele beweist, dass Indie-Games automatisch besser sind. Teamgrösse, Finanzierung, Beteiligung von Publishern und Produktionsumfang können sich erheblich unterscheiden. Die Stärke dieser beiden Games liegt vielmehr darin, wie konsequent ihre jeweilige zentrale Idee das Gameplay prägt.

Eine klare kreative Identität kann wichtiger sein als der Umfang

Papers, Please nutzt Pixelgrafik und ein bewusst eng gefasstes Arbeitsumfeld, um seine zentrale Idee umzusetzen. Das von Lucas Pope entwickelte Game versetzt Gamer in die Rolle eines Einwanderungsinspektors, der an einem Grenzübergang anhand von Dokumenten Entscheidungen treffen muss. Der visuelle Stil und die wiederkehrende Arbeitsroutine verstärken den Druck dieser Rolle, statt mit einer riesigen, filmisch inszenierten Welt um Aufmerksamkeit zu konkurrieren.

Diese Konzentration auf eine klare Idee wurde auch offiziell gewürdigt, unter anderem mit dem Hauptpreis des Independent Games Festival sowie den Auszeichnungen für «Excellence in Design» und «Excellence in Narrative» im Jahr 2014. Auszeichnungen sind natürlich nicht der einzige Qualitätsmassstab, zeigen in diesem Fall aber, wie ein fokussiertes Konzept einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann. Bei weniger bekannten Releases können Gamer deshalb auf eine klare kreative Handschrift achten, statt den Wert eines Games allein am Umfang seiner Inhalte zu messen.

Game-Keys sind digitale Codes, mit denen sich ein Game auf der jeweiligen Plattform freischalten lässt. Beim Kauf können Gamer verschiedene Key-Shops vergleichen und darauf achten, ob der jeweilige Key zur gewünschten Plattform, zum Account und zur Region passt. Auf den Produktseiten von Eneba werden entsprechende Angaben zur Plattform- und Regionskompatibilität angezeigt, die vor dem Kauf überprüft werden können.

Beim Stöbern lohnt es sich deshalb, sowohl auf die Gameplay-Idee als auch auf die praktischen Produktdetails zu achten. Überprüfe Plattform und Region und suche anschliessend nach Titeln, deren Gameplay, Setting oder besondere Interaktionen dich wirklich interessieren. Digitale Marktplätze wie Eneba bieten Games, Gaming-Guthaben und andere digitale Produkte an und können eine weitere Möglichkeit sein, auch abseits der bekanntesten Releases Games mit ungewöhnlichen und klar umgesetzten Ideen zu entdecken.

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