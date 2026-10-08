Pressemitteilung
WhatsApp Google Backup auf iPhone 18 übertragen: So geht es
Trotzdem müssen Ihre alten Chats nicht verloren gehen. Je nachdem, ob das Android-Handy noch verfügbar oder das iPhone 18 bereits eingerichtet ist, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ein WhatsApp Google Backup auf das iPhone 18 zu übertragen. Hier zeigen wir Ihnen die passenden Lösungen Schritt für Schritt.
Warum lässt sich ein Google Drive Backup nicht direkt auf dem iPhone wiederherstellen?
WhatsApp verwendet auf Android und iOS unterschiedliche Cloud-Dienste und Wiederherstellungswege. Android speichert Chat-Backups im verknüpften Google-Konto, während WhatsApp auf dem iPhone nach einer Sicherung in iCloud sucht. Das Google Drive Backup ist ausserdem keine gewöhnliche Datei, die Sie einfach öffnen, verschieben oder in WhatsApp importieren können.
Auch dieser häufig empfohlene Weg funktioniert nicht: Backup aus Google Drive herunterladen, in iCloud Drive hochladen und anschliessend WhatsApp öffnen. iCloud Drive ist lediglich ein Dateispeicher. WhatsApp erkennt dort abgelegte Dateien nicht als gültiges Chat-Backup.
Methode 1: WhatsApp Backup von Google Drive kostenlos auf das iPhone 18 übertragen
Der offizielle Weg eignet sich, wenn das Android-Smartphone noch funktioniert und das iPhone 18 neu ist oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden kann. Apple bestätigt, dass WhatsApp-Nachrichten und -Medien zu den unterstützten Inhalten gehören.
Das benötigen Sie
- die aktuellen WhatsApp-Versionen auf beiden Geräten;
- Apples App «Auf iOS übertragen» auf dem Android-Handy;
- WLAN oder eine geeignete Kabelverbindung;
- dieselbe Telefonnummer für das WhatsApp-Konto;
- ausreichend freien Speicher auf dem iPhone 18;
- eine Stromversorgung für beide Geräte.
Falls die Chats nur im Google Drive Backup liegen, stellen Sie diese zuerst auf dem Android-Gerät wieder her. Installieren Sie WhatsApp, melden Sie sich mit demselben Google-Konto und derselben Telefonnummer an und wählen Sie «Wiederherstellen». Kontrollieren Sie anschliessend, ob die wichtigen Chats und Medien vorhanden sind.
WhatsApp von Android auf das iPhone 18 übertragen
1. Schalten Sie das neue oder zurückgesetzte iPhone 18 ein und beginnen Sie mit der Einrichtung.
2. Wählen Sie unter «Apps & Daten übertragen» die Option «Von Android» und anschliessend «Mit App übertragen».
3. Öffnen Sie auf dem Android-Smartphone die App «Auf iOS übertragen».
4. Geben Sie dort den sechs- oder zehnstelligen Code ein, der auf dem iPhone angezeigt wird.
5. Verbinden Sie das Android-Gerät mit dem temporären Netzwerk des iPhone.
6. Wählen Sie in der Übertragungsliste WhatsApp aus und lassen Sie die App die Daten vorbereiten.
7. Starten Sie die Übertragung und verwenden Sie keines der Geräte, bis der Balken auf dem iPhone vollständig durchgelaufen ist.
8. Schliessen Sie die Einrichtung des iPhone ab und installieren Sie WhatsApp aus dem App Store.
9. Melden Sie sich mit derselben Telefonnummer an und übernehmen Sie den angebotenen Chatverlauf.
Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass das Android-Handy möglicherweise früher «Fertig» meldet. Entscheidend ist der Fortschrittsbalken auf dem iPhone.
Das iPhone 18 ist bereits eingerichtet
Die Option «Von Android» erscheint nur während der Ersteinrichtung. Für den offiziellen Weg müssen Sie daher zunächst alle wichtigen iPhone-Daten sichern und anschliessend unter Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Alle Inhalte & Einstellungen löschen neu beginnen.
Möchten Sie Ihr eingerichtetes iPhone nicht löschen, wechseln Sie zur folgenden Methode. Ein manuelles Kopieren der WhatsApp-Ordner reicht nicht aus.
Methode 2: Google Drive Backup mit iCareFone Transfer auf das iPhone 18 übertragen
Ist das alte Android-Handy defekt und steht nur noch das Google Drive Backup zur Verfügung, kann Tenorshare iCareFone Transfer weiterhelfen. Das Programm lädt das Backup auf einen Mac oder Windows-PC, zeigt die gesicherten Daten vorab an und überträgt sie anschliessend auf das iPhone. Anders als bei «Auf iOS übertragen» lässt sich WhatsApp damit auch nachträglich übertragen, ohne das iPhone zwingend neu einrichten zu müssen.
1. Installieren Sie iCareFone Transfer auf einem Mac oder Windows-PC.
2. Öffnen Sie «Backup» und wählen Sie «Von Google Drive».
3. Melden Sie sich mit dem Google-Konto an, in dem sich die WhatsApp-Sicherung befindet.
4. Wählen Sie anhand von Datum und Grösse das gewünschte Backup aus und laden Sie es herunter.
5. Verifizieren Sie das WhatsApp-Konto mit der Telefonnummer, zu der die Sicherung gehört.
6. Geben Sie bei einer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Sicherung das Backup-Passwort oder den 64-stelligen Schlüssel ein.
7. Öffnen Sie die Backup-Vorschau und prüfen Sie Chats, Bilder, Videos, Dokumente und Audiodateien.
8. Verbinden Sie das entsperrte iPhone 18 per USB-C, tippen Sie auf «Vertrauen» und wählen Sie «Auf iOS wiederherstellen».
9. Installieren Sie WhatsApp auf dem iPhone und melden Sie sich mit dem vorgesehenen Konto an, wenn das Programm Sie dazu auffordert.
10. Wählen Sie die benötigten Anhangstypen aus und lassen Sie das iPhone bis zum Abschluss verbunden.
WhatsApp-Übertragung hängt bei 99 Prozent: Was tun?
Unterscheiden Sie zuerst, ob das Google-Drive-Backup auf dem Android-Handy oder die eigentliche Übertragung auf das iPhone bei 99 % hängt.
1. Warten Sie 20 bis 30 Minuten. Bei 97 bis 99 Prozent kann WhatsApp noch Daten entpacken und für die Wiederherstellung vorbereiten.
2. Aktualisieren Sie WhatsApp und «Auf iOS übertragen», starten Sie beide Geräte neu und prüfen Sie den freien Speicher.
3. Schliessen Sie beide Telefone ans Ladegerät, halten Sie das Android-Display aktiv und verwenden Sie stabiles WLAN oder ein Kabel. Öffnen Sie keine andere App.
4. Prüfen Sie unter Android die WhatsApp-Berechtigungen und erlauben Sie vollständigen Zugriff auf Fotos, Videos, Kontakte und Speicher.
5. Hängt bereits die Google-Drive-Sicherung, deaktivieren Sie testweise «Videos einschliessen», bereinigen Sie sehr grosse Medien und leeren Sie nur den WhatsApp-Cache – niemals die App-Daten.
6. Bleibt der Fehler bestehen, erstellen Sie ein frisches Backup und starten Sie die Übertragung erneut. Wiederholen Sie die Nummernverifizierung nicht ständig, da WhatsApp neue Codes vorübergehend begrenzen kann.
Löschen Sie weder WhatsApp auf dem alten Gerät noch das vorhandene Google-Drive-Backup, bevor Sie Chats und Medien auf dem iPhone vollständig geprüft haben.
Fazit
Möchten Sie ein WhatsApp Google Backup auf das iPhone 18 übertragen, führt der beste kostenlose Weg über das alte Android-Smartphone und «Auf iOS übertragen». Das iPhone muss sich dafür in der Ersteinrichtung befinden. Eine direkte Wiederherstellung des Google-Drive-Backups in WhatsApp für iOS ist nicht möglich.
Ist das Android-Handy nicht mehr verfügbar oder soll das eingerichtete iPhone erhalten bleiben, kann iCareFone Transfer die Lücke schliessen.
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