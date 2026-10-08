WhatsApp Google Backup auf iPhone 18 übertragen: So geht es

Trotzdem müssen Ihre alten Chats nicht verloren gehen. Je nachdem, ob das Android-Handy noch verfügbar oder das iPhone 18 bereits eingerichtet ist, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ein WhatsApp Google Backup auf das iPhone 18 zu übertragen. Hier zeigen wir Ihnen die passenden Lösungen Schritt für Schritt.

Warum lässt sich ein Google Drive Backup nicht direkt auf dem iPhone wiederherstellen?

WhatsApp verwendet auf Android und iOS unterschiedliche Cloud-Dienste und Wiederherstellungswege. Android speichert Chat-Backups im verknüpften Google-Konto, während WhatsApp auf dem iPhone nach einer Sicherung in iCloud sucht. Das Google Drive Backup ist ausserdem keine gewöhnliche Datei, die Sie einfach öffnen, verschieben oder in WhatsApp importieren können.

Auch dieser häufig empfohlene Weg funktioniert nicht: Backup aus Google Drive herunterladen, in iCloud Drive hochladen und anschliessend WhatsApp öffnen. iCloud Drive ist lediglich ein Dateispeicher. WhatsApp erkennt dort abgelegte Dateien nicht als gültiges Chat-Backup.

Methode 1: WhatsApp Backup von Google Drive kostenlos auf das iPhone 18 übertragen

Der offizielle Weg eignet sich, wenn das Android-Smartphone noch funktioniert und das iPhone 18 neu ist oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden kann. Apple bestätigt, dass WhatsApp-Nachrichten und -Medien zu den unterstützten Inhalten gehören.

Das benötigen Sie

die aktuellen WhatsApp-Versionen auf beiden Geräten;

Apples App « Auf iOS übertragen » auf dem Android-Handy;

» auf dem Android-Handy; WLAN oder eine geeignete Kabelverbindung;

dieselbe Telefonnummer für das WhatsApp-Konto;

ausreichend freien Speicher auf dem iPhone 18;

eine Stromversorgung für beide Geräte.

Falls die Chats nur im Google Drive Backup liegen, stellen Sie diese zuerst auf dem Android-Gerät wieder her. Installieren Sie WhatsApp, melden Sie sich mit demselben Google-Konto und derselben Telefonnummer an und wählen Sie «Wiederherstellen». Kontrollieren Sie anschliessend, ob die wichtigen Chats und Medien vorhanden sind.

WhatsApp von Android auf das iPhone 18 übertragen

1. Schalten Sie das neue oder zurückgesetzte iPhone 18 ein und beginnen Sie mit der Einrichtung.

2. Wählen Sie unter «Apps & Daten übertragen» die Option «Von Android» und anschliessend «Mit App übertragen».

3. Öffnen Sie auf dem Android-Smartphone die App «Auf iOS übertragen».

4. Geben Sie dort den sechs- oder zehnstelligen Code ein, der auf dem iPhone angezeigt wird.

5. Verbinden Sie das Android-Gerät mit dem temporären Netzwerk des iPhone.

6. Wählen Sie in der Übertragungsliste WhatsApp aus und lassen Sie die App die Daten vorbereiten.

7. Starten Sie die Übertragung und verwenden Sie keines der Geräte, bis der Balken auf dem iPhone vollständig durchgelaufen ist.

8. Schliessen Sie die Einrichtung des iPhone ab und installieren Sie WhatsApp aus dem App Store.

9. Melden Sie sich mit derselben Telefonnummer an und übernehmen Sie den angebotenen Chatverlauf.

Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass das Android-Handy möglicherweise früher «Fertig» meldet. Entscheidend ist der Fortschrittsbalken auf dem iPhone.

Das iPhone 18 ist bereits eingerichtet

Die Option «Von Android» erscheint nur während der Ersteinrichtung. Für den offiziellen Weg müssen Sie daher zunächst alle wichtigen iPhone-Daten sichern und anschliessend unter Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Alle Inhalte & Einstellungen löschen neu beginnen.

Möchten Sie Ihr eingerichtetes iPhone nicht löschen, wechseln Sie zur folgenden Methode. Ein manuelles Kopieren der WhatsApp-Ordner reicht nicht aus.

Methode 2: Google Drive Backup mit iCareFone Transfer auf das iPhone 18 übertragen

Ist das alte Android-Handy defekt und steht nur noch das Google Drive Backup zur Verfügung, kann Tenorshare iCareFone Transfer weiterhelfen. Das Programm lädt das Backup auf einen Mac oder Windows-PC, zeigt die gesicherten Daten vorab an und überträgt sie anschliessend auf das iPhone. Anders als bei «Auf iOS übertragen» lässt sich WhatsApp damit auch nachträglich übertragen, ohne das iPhone zwingend neu einrichten zu müssen.

1. Installieren Sie iCareFone Transfer auf einem Mac oder Windows-PC.

2. Öffnen Sie «Backup» und wählen Sie «Von Google Drive».