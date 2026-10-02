Wie fünf Gaming-Gewohnheiten beim Denken im Alltag helfen können

Diese Gewohnheiten können auch bei einem überfüllten Posteingang, beim Einrichten eines Geräts oder bei einer technischen Aufgabe hilfreich sein, wenn Gamer bewusst versuchen, die im Game genutzten Strategien auf die jeweilige Aufgabe zu übertragen.

Eine ähnliche Vorgehensweise kann auch bei der Planung von Käufen für unterschiedliche Plattformen und Regionen helfen. Wer ein Gaming-Setup zusammenstellt, kann PSN Guthaben aufladen und vor der Produktauswahl die gewünschte Plattform und Region überprüfen. Dieser kurze Check hilft dabei, ein digitales Produkt auszuwählen, das zum bereits genutzten Setup passt.

Fokus und Planung helfen bei der nächsten Entscheidung

1. Aufmerksamkeitsmanagement beginnt damit, wichtige Signale herauszufiltern. In Games müssen Gamer mitunter wechselnde Informationen im Blick behalten und gleichzeitig Ablenkungen ausblenden. Das kann auch dabei helfen, Benachrichtigungen zu sortieren oder zu erkennen, welche Aufgabe als Nächstes erledigt werden sollte. Entscheidend ist, herauszufinden, welche Informationen die nächste Entscheidung tatsächlich beeinflussen, statt jede Meldung als dringend zu behandeln.

2. Planung vor dem Handeln kann unnötigen Aufwand vermeiden. Strategie-, Rätsel- und Ressourcenmanagement-Games können ein Ziel mit klaren Grenzen bei der verfügbaren Zeit oder den vorhandenen Optionen verbinden. Eine vergleichbare Vorgehensweise bei technischen Aufgaben beginnt damit, das gewünschte Ergebnis festzulegen, mögliche Einschränkungen zu identifizieren und die einzelnen Schritte zu planen, bevor Einstellungen geändert oder ein Tool installiert wird.

Die Forschung spricht allerdings dafür, solche Zusammenhänge vorsichtig zu interpretieren. Games können Arbeitsgedächtnis, schnelle Informationsverarbeitung, Planung und den Wechsel zwischen verschiedenen Strategien erfordern. Die Belege sind jedoch am stärksten, wenn eine neue Aufgabe der zuvor geübten Tätigkeit ähnelt. Eine Gaming-Session allein verwandelt diese Gewohnheiten deshalb nicht automatisch in allgemeine Produktivitätsfähigkeiten.

Feedback, Timing und Koordination können Abläufe verbessern

3. Flexibles Entscheiden bedeutet auch, einen gescheiterten Versuch auszuwerten. Funktioniert ein Ansatz im Game nicht, können Gamer herausfinden, an welcher Stelle etwas schiefgelaufen ist, und beim nächsten Versuch einen anderen Weg wählen. Ein ähnliches Vorgehen kann bei der Fehlerbehebung von Software helfen: eine Einstellung ändern, das Ergebnis beobachten und anhand dieser Information den nächsten Schritt festlegen.

4. Auch aus Timing und Antizipation lassen sich bestimmte Strategien für den Alltag ableiten. Studien mit Gamern, die Action-Games spielen, zeigten bessere Leistungen bei einer Aufgabe zur impliziten zeitlichen Vorbereitung. Dabei geht es darum, sich zum richtigen Zeitpunkt auf ein bevorstehendes Ereignis einzustellen. Bei einer technischen Aufgabe könnte das beispielsweise bedeuten, benötigte Informationen oder Tools bereits vor einem bekannten Arbeitsschritt bereitzuhalten. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass Gaming grundsätzlich in jedem Kontext die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert.

5. Teamkoordination beruht auf klaren Rollen und Informationen, auf die alle Beteiligten zugreifen können. Kooperative Games können zeigen, wie Aufgaben verteilt, Änderungen kommuniziert und die eigenen Aktionen an die Handlungen anderer Teammitglieder angepasst werden. Der mögliche Nutzen entsteht dabei durch gezielte Kommunikation und nicht allein dadurch, dass jemand Multiplayer-Games spielt.

Gaming-Gewohnheiten auf den Alltag übertragen

Mit einer PS Store-Geschenkkarte lässt sich Guthaben aufladen, das anschliessend für Games, Add-ons oder Abonnements verwendet werden kann. Bei einem geplanten Kauf können auf den Produktseiten von Eneba ausserdem Angaben zur Plattform- und Regionalkompatibilität angezeigt werden. Diese Informationen können dabei helfen, vor dem Kauf zu überprüfen, ob das ausgewählte Produkt zum vorgesehenen Account, zur Plattform und zur Region passt.

Die Übertragung auf den Alltag wird konkreter, wenn jede Gewohnheit mit einer bestimmten Situation verbunden wird. Du kannst beispielsweise die erste Phase einer Gerätefehlerbehebung als kleinen Test betrachten oder Rollen verteilen, bevor ihr gemeinsam mit einer technischen Aufgabe beginnt. Unmittelbares Feedback liefert dann Informationen für den nächsten Versuch, statt einfach denselben Schritt noch einmal zu wiederholen.

Der grössere Nutzen liegt darin, Games als Möglichkeit zum Üben bestimmter Fähigkeiten zu betrachten, statt davon auszugehen, dass Gaming automatisch die Fähigkeiten im Alltag verbessert. Die fünf genannten Gewohnheiten können dabei helfen, bestimmte Situationen bewusster anzugehen, Informationen zu filtern, verschiedene Lösungswege auszuprobieren und Entscheidungen anhand des erhaltenen Feedbacks anzupassen.