Wie Hidden Gems die Suche nach neuen Games verbessern können

Ein weniger bekannter Titel kann aufgrund seiner Gameplay-Mechaniken, seines Tempos oder der Länge seiner Gaming-Sessions perfekt zu einem Gamer passen – unabhängig davon, wie prominent er in einem digitalen Shop platziert ist. Wer die eigenen Vorlieben kennt und eine kleine Auswahlliste erstellt, kann wesentlich gezielter nach neuen Games suchen.

Überlege zunächst, welche Art von Gaming-Session dich anspricht – etwa welches Genre und welche Gameplay-Mechaniken du bevorzugst, auf welcher Plattform du spielst und wie viel Zeit dir zur Verfügung steht. Dieser Fokus lässt sich auch auf Kaufentscheidungen übertragen: Eine Cashlib Geschenkkarte ist eine Aufladeoption für Ausgaben rund ums Gaming. Kaufentscheidung und Game-Auswahl sind zwar zwei unterschiedliche Dinge, doch bei beiden hilft es, vorher zu wissen, wofür das jeweilige Produkt genutzt werden soll.

Steam zeigt, dass neue Games nicht nur durch zufälliges Stöbern entdeckt werden müssen. Die personalisierten Empfehlungen nutzen Signale wie bereits gespielte Titel, Aktivitäten auf der Wunschliste, Empfehlungen von Freunden sowie Beiträge aus der Community oder von Kuratoren. Die Discovery Queue präsentiert Game-Vorschläge, die Nutzer auf ihre Wunschliste setzen, verfolgen, kaufen, ignorieren oder überspringen können. Tags, Genre-Seiten, Neuerscheinungen, Bestseller und Community-Empfehlungen bieten weitere Möglichkeiten, Titel abseits der bekanntesten Releases zu entdecken.

Kuratoren können zusätzliche Informationen liefern, indem sie kurze Erläuterungen oder Links zu ausführlicheren Reviews und anderen Inhalten ergänzen. Dadurch können Gamer einen unbekannten Titel besser mit ihren persönlichen Interessen vergleichen, statt ihn allein anhand des Covers oder seiner Platzierung im digitalen Shop zu beurteilen. Auch die Aktivitäten von Freunden können bei der Suche hilfreich sein, während sich über eine Wunschliste interessante Games für einen späteren Vergleich speichern lassen. Diese Tools bestimmen nicht, was einem Gamer gefallen soll, können einen umfangreichen Katalog aber deutlich übersichtlicher machen.

Bekanntheit sagt wenig darüber aus, ob ein Game zu dir passt

Beliebtheit und persönlicher Geschmack sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein viel diskutierter Titel kann schlecht zu dir passen, wenn sein Gameplay-Loop oder die Länge und Struktur seiner Gaming-Sessions nicht deinen Vorlieben entsprechen. Ein weniger bekanntes Game kann dagegen genau aus diesen Gründen zum neuen Favoriten werden. Erstelle deshalb zunächst eine Auswahlliste anhand deiner bevorzugten Genres oder Gameplay-Mechaniken und grenze sie anschliessend nach Plattform, Multiplayer-Anforderungen, verfügbarer Zeit und Reviews ein. Vergleiche vor dem Kauf die grundlegende Idee, den Gameplay-Loop, Reviews und die typische Länge der Gaming-Sessions, um eine gezieltere Entscheidung zu treffen.

Rückerstattungsanfragen bei Eneba werden jeweils individuell geprüft; eine allgemeine Zusage gibt es nicht. Ob eine Rückerstattung erfolgt, hängt von der Art des Problems, den Angebotsbedingungen sowie davon ab, ob Codes ungültig sind oder bereits verwendet wurden. Bei relevanten Produkten können Informationen zur Region und Plattform angezeigt werden. Diese Angaben vor dem Kauf mit dem vorgesehenen Account abzugleichen, ist deshalb ein sinnvoller Schritt.

Auch random Stöbern kann sich lohnen

Random Stöbern kann weiterhin Teil der Suche sein, sobald die wichtigsten Kriterien feststehen. Lass auf deiner Auswahlliste beispielsweise ein oder zwei Plätze für unerwartete Entdeckungen frei und überprüfe vor dem Kauf trotzdem dieselben grundlegenden Punkte. So bleibt der Spass erhalten, zufällig auf eine ungewöhnliche Game-Idee zu stossen, ohne sich bei jeder Entscheidung durch einen riesigen Empfehlungsfeed arbeiten zu müssen. Ein unerwarteter Fund kann schliesslich genau die Gameplay-Mechaniken oder Ideen bieten, nach denen du gesucht hast.

Eine gute Suche nach neuen Games kann gezielt sein, ohne unerwartete Entdeckungen auszuschliessen. Wenn du einen passenden Titel gefunden hast, kannst du bei einem digitalen Kauf zusätzlich Preis, Plattform und Region vergleichen. Eneba bietet als digitaler Marktplatz Game-Keys, Geschenkkarten und andere digitale Produkte an. Prüfe bei einem ausgewählten Produkt die Regions- und Plattformangaben und gleiche sie mit dem vorgesehenen Account ab. So erhöht eine gut zusammengestellte Auswahlliste die Chance, dass am Ende ein Game ausgewählt wird, das tatsächlich zu den eigenen Vorlieben passt.