Die besten Virenscanner für Windows 10

Platz 3:K7 Security TotalSecurity 16.0 Schutzwirkung: 5,0 Systembelastung: 6,0 Benutzbarkeit: 6,0 Gesamtpunktzahl: 17 Hinweis:Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkung als zwei andere Lösungen auf Platz 3.
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
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