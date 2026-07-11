Notebook Asus Zenbook A16 im PCtipp-Test

Die Ausstattung

Das technologische Prunkstück schlummert im Inneren: Der neue Snapdragon Elite Extreme (Oryon X2E94-100) Prozessor besteht aus insgesamt 18 Kernen, aufgeteilt in 12 Performance- und 6 Effizienz-Recheneinheiten. Flankiert wird die High-End-Plattform von 48 GB (!) RAM und einer 1 TB grossen SSD. Beim verbauten Display handelt es sich um ein OLED-Panel - mit allen Vorteilen wie Kontrast und Schwarzwerte. Leider gibt es aber auch eine Kehrseite (mehr im nächsten Abschnitt unter «Praxis-Test»). Trotz der flachen Bauweise, gibt’s reichlich Anschlüsse: Auf den Gehäuseseiten finden sich zwei Thunderbolt 4 Ports (Typ C) mit Power-Delivery- und DisplayPort-Unterstützung, ein klassischer USB 3.1 Typ-A Port, ein HDMI-Ausgang sowie ein Speicherkartenslot.



Bedienung: Gebootet wird in nur 10 Sekunden, dann steht Windows 11 in der Variante «Home» bereit. Die Tastatur bietet einen knackigen Druckpunkt und ein perfektes Tippgefühl für Vielschreiber. Beim grossflächigen Touchpad brauchts hingegen viel Kraft: Der Klickmechanismus ist ab Werk für unseren Geschmack etwas zu hart eingestellt. Das reduziert, im Vergleich zu einem zu weich eingestellten Touchpad die Fehler, braucht aber auch, gerade bei längerem Arbeiten ohne externe Maus, nennen wir es mal, eine gewisse Standkraft in den Fingerkuppen.