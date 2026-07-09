Pool-Roboter Mova Rover X10 im PCtipp-Test

Die Inbetriebnahme

Die Ersteinrichtung wird über die bekannte MOVAhome-App durchgeführt. Der Clou: Da Funksignale (WLAN/Bluetooth) Wasser nicht durchdringen, nutzt das System den im Lieferumfang enthaltenen Funk-Schwimmer. Dieser treibt an der Oberfläche, hält die stabile Verbindung zum Heimnetzwerk und kommuniziert via akustische «AquaSonar»-Technologie direkt mit dem Roboter am Poolboden. Beim ersten Wasserkontakt startet der X10 seine Kartierung. Gescannt wird via integrierten Lasersensoren in 3D. Die App generiert daraufhin ein digitales Abbild des Poolbeckens inklusive Steigungen, unterschiedlicher Tiefenzonen, Treppenstufen etc. Danach können in der App, analog zu Rasenmähern, eben auch beim X10 Rover separate Reinigungszonen definiert werden (z.B. «Nur Wasserlinie und Oberfläche» oder «Bodenreinigung»). Und richtig cool, falls benachbarte Pools in den Genuss des X10 kommen wollen, bietet das Map-Management das Erstellen/Hinterlegen von Profilen für verschiedene Pools an, falls das Gerät eben auch an wechselnden Orten zum Einsatz kommen soll.



Bedienung: Das Modell verfügt über ein wetterfestes LED-Bedienfeld an der Oberseite, über das sich die Standardprogramme (Boden/Wand/Wasserlinie etc.) direkt per Knopfdruck starten lassen. Der aktuelle Status und der Akkuladestand werden ebenso hier über farbige LED-Segmente angezeigt. Die detaillierte Steuerung, wie das Auswählen von Fleckenreinigungen oder das Einrichten von wöchentlichen respektive Intervall-Reinigungsplänen, geht aber nur über das Smartphone. Nach Beendigung des Reinigungszyklus fährt der Roboter an die Wasserlinie oder steuert den Beckenrand an, ihn mithilfe des Teleskophakens aus dem Wasser zu heben.