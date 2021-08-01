Die besten Virenscanner für Windows 10

Platz 7:eScan, eScan Internet Security Suite 14.0*Schutzwirkung: 3,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 15,0 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 5:VIPRE Security Advanced Security 11,0*Schutzwirkung: 4,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 16,0 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 4:TotalAV, Total AV 5.15*Schutzwirkung: 4,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 16,5 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 4:K7 Security TotalSecurity 16.0*Schutzwirkung: 5,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 16,5 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 4:Avira Internet Security für Windows 1.1*Schutzwirkung: 5,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 16,5 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 3:ESET Internet Security 14.0*Schutzwirkung: 5,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,0 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 2:Malwarebytes Premium 4.3.0 & 4.4.0*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 2:GData Total Security 25.5*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5*Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
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