Die besten Virenscanner für Windows 10

Platz 4:PC Matic, PC Matic 3.0*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 4,5Gesamtpunktzahl: 16,0 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 3:eScan, eScan Internet Security Suite 14.0*Schutzwirkung: 5,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5Gesamtpunktzahl: 16,5 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 2:Malwarebytes, Premium 4.4.5 & 4.4.7*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Platz 2:K7 Security, TotalSecurity 16.0*Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0Gesamtpunktzahl: 17,5 *Diese Platzierung erfolgte aufgrund der Gesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte.
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
Kommentare