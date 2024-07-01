Brother MFC-L8390CDW im PCtipp-Testcenter-Video

«All in»: Mit dem MFC-L8390CDW lanciert Hersteller Brother sein stärkstes Business-LED-Multifunktionsgerät der neuen 2024er-Generation. Der kompakte All-in-One (41 × 46 × 41 cm, B × T × H) kostet gerade mal Fr. 389.–. Dafür bekommen Käufer ein 4-in-1-Modell (Drucker, Scanner, Kopierer und Fax), mit dem sich nicht nur schnell, gut und präzise arbeiten lässt, sondern das seine Stärken auch bei der Bedienung, der Druckqualität und beim Stromverbrauch ausspielt.