Auspacken, einrichten, installieren und drucken
Brother MFC-L8390CDW im PCtipp-Testcenter-Video
«All in»: Mit dem MFC-L8390CDW lanciert Hersteller Brother sein stärkstes Business-LED-Multifunktionsgerät der neuen 2024er-Generation. Der kompakte All-in-One (41 × 46 × 41 cm, B × T × H) kostet gerade mal Fr. 389.–. Dafür bekommen Käufer ein 4-in-1-Modell (Drucker, Scanner, Kopierer und Fax), mit dem sich nicht nur schnell, gut und präzise arbeiten lässt, sondern das seine Stärken auch bei der Bedienung, der Druckqualität und beim Stromverbrauch ausspielt.
▬ Inhalt des Videos ▬▬▬
0:57 Auspacken
2:02 Inbetriebnahme und Erklärung der Drucktechnologie
4:43 Zielgruppe, Ausstattung, MPS-Service, Druck der ersten Testseite
8:39 Treiberinstallation, Tonerreichweiten, Druckermenü
11:10 Testdruck (verschiedene Dokumente) und Testfotos
15:09 App-Installation mit Smartphone
16:41 Dokumentendruck vom Handy
17:06 Fazit
Hier gehts zum ausführlichen PCtipp-Test von Brothers MFC-L8390CDW (in Textform).
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