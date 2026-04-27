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Daniel Bader
27. Apr 2026
Lesedauer 4 Min.

Beschriftungsprofi

Brother P-Touch PT-D610BTVP (inkl.-Koffer)

Der Brother P-touch PT-D610BTVP ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das durch eine hohe Flexibilität in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen überzeugt.

Brother P-Touch PT-D610BTVP

© Brother

Im Gegensatz zu reinen App-gesteuerten Modellen verfügt dieses Gerät über eine vollwertige QWERTZ-Tastatur und ein hochauflösendes Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, was eine uneingeschränkte Standalone-Nutzung ermöglicht. Dadurch eignet sich der Labeldrucker im stationären Gebrauch, kann aber auch mobil in Büros, im Einzelhandel, Lagerräumen bis hin zu Apotheken eingesetzt werden. Fokussiert werden auf professionelle Anwender, die komplexe Etiketten mit Barcodes und Logos am PC erstellen, als auch Nutzer, die schnell und unkompliziert direkt am Gerät Beschriftungen vornehmen möchten.

Die Inbetriebnahme des für einen Strassenpreis von 116.05 Franken erhältlichen Modells gestaltet sich flexibel und bietet grundsätzlich drei verschiedene Wege der Bedienung an. Im Standalone-Modus wird der Text direkt über die integrierte Tastatur eingegeben und kann am Farbdisplay vorab kontrolliert werden. Alternativ lässt sich das Gerät per Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet verbinden, um über die herstellereigene «iPrint&Label»-App entsprechend Etiketten zu erstellen und anschliessend auszudrucken. Für anspruchsvolle Aufgaben steht die P-touch-Editor-Software zur Verfügung, die über das mitgelieferte USB-Kabel eine detaillierte Gestaltung am Computer ermöglicht. In punkto Ausstattung glänzt der Drucker mit einer schnellen Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Millimetern pro Sekunde und einer automatischen Schneideeinheit. Das Gehäuse misst 20 × 20 × 9 cm (B × T × H) bei einem Gewicht von 992 Gramm. Damit ist das Gerät zwar massiver als handgehaltene Modelle, bleibt aber dank des praktischen Transportkoffers noch einigermassen portabel. Neben dem Gerät und Koffer sind noch ein Netzteil sowie ein laminiertes TZe-Schriftband (schwarz auf weiss/24 mm × 4 m) im Lieferumfang. Für die mobile Stromversorgung werden sechs AA-Batterien benötigt, die jedoch nicht zum Standardlieferumfang gehören. Die Batterielaufzeit variiert je nach Nutzungsintensität und Komplexität der Druckaufträge, reicht im Regelfall jedoch für den Einsatz vor Ort problemlos aus. Der mitgelieferte Netzadapter erlaubt zudem den stationären Betrieb an der Steckdose. Obacht: Im Test startete das Gerät nicht, wenn gleichzeitig das mitgelieferte Netzteil angeschlossen und die sechs Batterien dabei integriert waren. Hier gilt: Entweder Netzteil mit Kabel oder mobil per Batterien. Der Hersteller empfiehlt in der Anleitung, die Batterien zu entnehmen, wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt bleibt.

Schön flexibel: Der PT-610BTVP kann Labelgrössen von 3,5 mm bis zu einer maximalen Breite von 24 mm verarbeiten. Das verwendete Thermotransfer-Verfahren sorgt dafür, dass die Farbe dauerhaft auf das Band aufgeschmolzen wird, was die Etiketten besonders resistent gegen äussere Einflüsse macht. Unterm Strich überzeugt die Druckqualität damit durch eine hohe Präzision. Eine Standardrolle bietet eine Länge von acht Metern. Bei einer durchschnittlichen Etikettenlänge von zehn Zentimetern lassen sich pro Rolle etwa 80 Labels produzieren. Die Kosten pro Label hängen vom Preis der verwendeten Kassette ab. Ein Beispiel: Bei einem durchschnittlichen Preis von rund 15 Franken für ein 12-mm-Band ergeben sich Materialkosten von etwa 19 Rappen pro Standardetikett.

Fazit: Brothers PT-610BTPV überzeugt durch eine einfache, professionelle Handhabung über die Tastatur und flexible Konnektivität. Die automatische Schneidevorrichtung spart im Arbeitsalltag Zeit. Das Gewicht von knapp einem Kilogramm macht das Gerät eher zu einem Tischmodell als zu einem Gerät für die Hosentasche. Es ist eine verlässliche Lösung für alle, die eine stationäre Basis mit der Option zum mobilen Einsatz suchen und dabei sehr hohe Gestaltungsfreiheit lieben.

Testergebnis

sehr gut

  • Bedienung, Verarbeitung, Tragekoffer, Handling, Beständigkeit und Qualität der Ausdrucke
  • Gewicht, kein (eingebauter) Akku

Details: Beschriftungsgerät für Barcodes, Grafiken, Logos, Speicher für 99 Vorlagen, QWERTZ-Tastatur, Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, USB, Bluetooth, für Tze-Bänder von 3.5 bis 24 mm (Druckhöhe max. 18 mm), Etikettenschneider, iPrint&Label-App, Netzadapter, laminiertes Tze-Schriftband, 2 Jahre Bring In

Strassenpreis: Fr. 116.05

Gesehen bei: brack.ch

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