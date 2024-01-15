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Daniel Bader
15. Jan 2024

Die Highlights des aktuellen Interdiscount-Flyers

Dank der Kombination aus Bildqualität, Ausstattung und Design ist der Samsung Odyssey Neo G9 für Spieler eine prima Investition

 © Samsung

Gaming macht mit diesem Medion-PC Erazer Engineer X20 richtig Spass!

 © Medion

Gerne hätten wir uns einen noch tieferen Preis Interdiscount-Preis gewünscht. Seis drum: Interessierte Käufer können sich dennoch die recht neue Sony-PS5-Spielkonsole im Slim-Format gönnen

 © Sony

Der Dyson V15 Detect macht mit Staub, Fusseln und natürlich grobem Dreck reinen Tisch

 © Dyson

Für uns ist das HP Omen 16-wd0787nz gutes Angebot. Gerät, Design, Ausstattung und auch der Interdiscount-Preis (!) sind gut austariert

 © HP

Bildqualität, Verarbeitung und Ausstattung sind bei Samsungs QE65QN90C grosse Pluspunkte

 © Samsung

Apples iPhone 13 ist ein cooles Handy, aber leider zu keinem coolen Interdiscount-Preis!

 © Apple

Die Angebote desInterdiscount-Flyers

 © PCtipp
Flyer-Check Apple Notebooks Samsung Spielkonsole Bildergalerie
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