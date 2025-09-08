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Daniel Bader
8. Sep 2025

Viele Highlights des aktuellen Interdiscount-Flyers

Fujifilms Instax Mini 12 ist eine Spasskamera für nostalgische Momente und Party

 © Quelle: PCtipp.ch

Der Over-Ear-Kopfhörer Sony WH-1000XM6 ist ein edler Kopfhörer für alle, die Wert auf Soundqualität legen

 © Sony

Der Lenovo Legion 34IAS10 vom Hersteller Lenovo ist ein rassiger Highend-PC für Gamer

 © Lenovo

LGs OLED55C58LA ist ein guter Fernseher mit moderner Ausstattung für Film und Gaming

 © LG

Epsons EcoTank ET-2876 ist ein wirtschaftlicher 3-in-1-Drucker für Heimbüros

 © Epson

Apples MacBook Air ist ein sehr mobiles Notebook für den täglichen Gebrauch – allerdings mit etwas wenig Nutzspeicher

 © Apple

Devolos WiFi 6 Repeater ist ein cleveres Gerät, um Funklöcher im eigenen WLAN auszumerzen

 © Devolo

Die SBB-Tageskarte (2. Klasse) ist ideal für spontane und kostengünstige Tagesausflüge in der ganzen Schweiz

 © Interdiscount

Das Lenovo IdeaPad 5 16IAL10 16” ist in vielseitiges Gerät, das hohe Flexibilität und eine ordentliche Leistung miteinander verbindet

 © Lenovo

Samsungs Galaxy Z Flip7 ist ein stylisches und kompaktes Smartphone, das dank des Klappmechanismus innovativen Funktionen bereitstellt

 © Samsung

Das Pures Classic H4 Light kostet Fr. 99.95. Noch ordentlicher Sound, bei fairer Ausstattung.Mehr zum Digitalradio finden Sie hier

 © Pure

Der Roborock-Sauger Q5 Pro+ kann den Schmutz direkt in den Behälter absaugen. Weitere Highlights desknapp 250 Franken teuren Putzteufel gibts hier

 © Roborock

Mit dem Laser-Presenter R500 von Logitech lässt sich die Aufmerksamkeit punktgenau fokussieren.Interdiscounthat ihn für Fr. 49.95 imFlyer drin.

 © Logitech

Daumen hoch. Samsungs S25 kostet in der 256-GB-Version bei Interdiscount derzeit Fr. 599.-.Hier gibts weitere Infos dazu

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Switch-2-Set in der Mario-World-Kart-Box gibtsbeim Detailhändler für 509 Franken. Der Preis geht in Ordnung

 © Nintendo

Im aktuellen Flyer, gültig bis zum 21. September, lauern wieder jede Menge günstige Angebote

 © PCtipp
Flyer-Check Fernseher Hardware Smartphones Convertible Bildergalerie
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