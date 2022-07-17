Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
17. Jul 2022

Die Highlights des Fust-Flyers

Ein Faiertec Euphony 6846 DAB+ Radio

DAB+-Radios gehören die Zukunft – keine Frage. Ob sich aber das Fairtec-Modell Euphony 6846 mit Mono-Sound hierbei durchsetzen kann, bleibt abzuwarten

 © Fairtec
Ein HP Officejet Pro 9012e

Mit dem HP-Multifunktionsgerät Officejet Pro 9012e und seiner starken Ausstattung macht das Drucken mit Tinte so richtig Spass. Eine Top-Wahl.

 © HP
Ein Lenovo Ideapad 3 ITL6

Das Ideapad 3 ITL6 von Lenovo ist ein kleiner Wirbelwind und ein perfekter Desktop-Ersatz. Kurzum: Ein starkes Argument für das Ausmisten Ihres alten Tower-Boliden.

 © Lenovo
Eine Xiaomi-Überwachungskamera

Ganz klar, diese Security-Cam ist spitze. Und mit dem Fust-Preis keine schlechte Wahl

 © Xiaomi
Der Samsung QE65Q70A

Suchen Sie einen richtig preiswerten QLED-TV? Dann ist der Samsung QE65Q70A in die engere Wahl miteinzubeziehen

 © Samsung
Eine UE Wonderboom 2 in Blau

Ultimate Ears Wonderboom 2 ist ein kleines Soundwunder. Mit einer starken Batterie, voller IP67-Zertifizierung sowie mächtigem, lautem Sound ist es eine exzellente Wahl bei den Bluetooth-Lautsprechern

 © Ultimate Ears
Flyer-Check Bildergalerie
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Kommentare

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare