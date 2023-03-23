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Daniel Bader
23. Mär 2023

Die Highlights des Fust-Flyers

Ein Pure Evoke DAB+ Radio mit Holzgehäuse

DAB+-Radios sind auf der Überholspur. Das Evoke H4 von Pure gefällt aufgrund des Preises und Designs

 © Pure
Ein Smartphone des Typs Samsung Galaxy A54

Samsung neues Galaxy A54 5G kann als Mittelklassemodell gefallen: günstig im Preis, fair in der Ausstattung, stark in der Verarbeitung

 © Samsung
Ein HP Smart Tank, Tintentank-Drucker

Dank des Gerätepreises und der Druckkosten ist HPs Smart Tank 5105 eine clevere Investition

 © HP
Ein Philips Fernseher des Typs 65 OLED 807

Schönheit kommt erst mal von innen und zeigt sich, wie beim Philips-Fernseher 65OLED807, aufgrund des feinen OLED-Bildes und der hübsch anzuschauenden Ambilight-4-Funktion auch nach aussen. Den Preis für das Modell finden wir gerechtfertigt

 © Philips
Eine Nikon Z30 mit ausgeklapptem Display

Die Nikon Z30 ist eine solide Vlogging-Kamera. Erstmals verbaut Nikon Features, die wirklich auf Vlogging abgestimmt sind

 © Nikon
Der UE Boom 3 Speaker hat eine zylindrische Form

Bei der UE Boom 3 handelt es sich um einen starken Allrounder, der auf zusätzliche Funktionen Wert legt und auch von der Lautstärke her einen guten Eindruck macht

 © UE
Ein Acer Swift Edge Notebook

Das, was Acer dem Swift Edge einverleibt, kann sich sehen lassen – und ist ein klarer Fingerzeig: Grosse Notebooks müssen eben nicht mehr klobig oder schwer sein, sondern sind erstklassig verarbeitet, bieten viel Hub unter ihrer mobilen Haube und sehen erst noch gut aus

 © Acer
Flyer-Check Drucker Fernseher Hardware Kameras Smartphones Notebooks Radio und Fernsehen Bluetooth Windows & PC Bildergalerie
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