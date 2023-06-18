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Daniel Bader
18. Jun 2023

Die Highlights des Fust-Sale-Flyers

Ein DAB+ Radio von Fairtec

Das DAB+-Radio Fairtec Symphony 369 ist eine kleine, schlichte Kompaktanlage, die sich aufgrund des Fustpreises empfiehlt

 © Fust
Eine fast kugelförmige UE Wonderboom in Rot

An der Bluetooth-Soundbox Ultimate Ears Wonderboom 3 ist wahrlich nichts auszusetzen. Aber: Wer sich hier und da umschaut, findet den Bluetooth-Speaker noch deutlich (!!) günstiger.

 © UE
Die Nikon Z50 Kamera

Die Nikon Z50 ist, gemessen am mitgelieferten Komplettpaket und Preis eine Top-Investition

 © Nikon
Ein HP-Notebook und ein Deskjet-Drucker in Weiss

Das Fust-Kombiangebot, das aus dem HP-Notebook 15-fc0455nz und Drucker Deskjet 2710e besteht, hat durchaus seinen Reiz. Es ist günstig, und dürfte die Erwartungen, die an das Office-Set für Einsteiger gestellt werden, erfüllen

 © HP
Ein Samsung Bildschirm

Samsungs LS34C500GAUXEN ist ein preiswerter Bildschirm für viele Anwendungen. Der Fust-Preis ist top

 © Samsung
Ein iPhone 13

Apples iPhones 13 ist für den Fust-Preis eine Versuchung. Vor allem auch, wenn man die Funktionen, das Design vergleicht und sich auf den langjährigen Support des iOS-Betriebssystems seitens Apple verlassen darf

 © Apple
Ein Panasonic-Smart-TV

Panasonics TX-LZC1004 ist eine Wucht. Spitze sind die Bildqualität, «Hollywood»-Funktionen und die Bedienung

 © Panasonic
Abbildung des Sale-Flyers von Fust

Der aktuelle Sale-Flyer von Fust

 © Fust
Flyer-Check Fernseher Kameras Smartphones Notebooks Bildergalerie
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