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Gaby Salvisberg
18. Jan 2023

Die Highlights des Interdiscount-Flyers

Der Acer Predater Gaming-PC

Ein starkes Stück. Die Gesamtkomposition von Design, sowie den verbauten Komponenten bestehend aus Prozessor, Speicher und Grafikkarte geht bei Acers Predator Orion 3000 auf

 © Acer
Die GoPro Actioncam

Die Hero 11 Mini von GoPro ist eine ultramobile puristische Actioncam, die einzig auf hochauflösende und knackige Videoaufnahmen optimiert ist

 © GoPro
Der Tintentankdrucker Epson EcoTank

Epsons Ecotank ET-2628 ist ein prima Gerät zum Drucken. Nachteilig wirkt das Fehlen des automatischen Duplexdrucks wie auch das der ADF-Einheit. Im Gegenzug ist das Modell aber sehr günstig

 © Epson
Ein HP Pavilion Convertible

Für uns ist das Pavilion x360 15-er1757nz ein starkes Angebot. Gemessen an der für ein Convertible üppigen Spannweite von 15,6 Zoll und gelungenen Ausstattung kann auch der Preis überzeugen

 © HP
Der LG-Smart-TV

LGs OLED55C28 ist ein Spitzengerät. Der Interdiscount-Preis ist top. Stark sind die vier HDMI-2.1-Ports mit der fürs Gaming tauglichen Wiederholfrequenz von 120 Hz

 © LG
Drei Arlo-Essential-Überwachungs-Kameras

Das Arlo-Set Essential arbeitet zuverlässig mit cleverer Cloud-Speicherung. Auch bei diesem Interdiscount-Angebot sind wir mit dem Preis einverstanden

 © Arlo
Die Ecoflow-Powerstation

Wer nächsten Sommer auf per Wohnmobil auf Reisen geht, kann einen genauen Blick auf den Ecoflow-Energiespeicher Delta Pro werfen. Es lohnt sich auf jeden Fall

 © EcoFlow
Das Samsung Smartphone A53, hier in Rosa, Weiss, Schwarz und Hellblau

Samsung Galaxy A53 5G: Samsungs Galaxy A53 5G ist ein Mittelklassemodell. Der Interdiscount-Preis für das Android-Handy geht voll in Ordnung

 © Samsung
Flyer-Check Fernseher Hardware Kameras Netzwerk PC Smartphones Convertible Notebooks Windows & PC Bildergalerie
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