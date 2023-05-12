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Daniel Bader
12. Mai 2023

Die Highlights des Interdiscount-Flyers

Der Gaming-PC von Medion

Gaming muss nicht zwangsläufig teuer sein. Mit dem Erazer Engineer P10 von Medion geht das auf jeden Fall auch preiswerter

 © Medion
Der fast kugelförmige UE-Speaker in Rot

Satter Sound. Ultimate Ears Wonderboom 3 kommt mit einer starken Batterie, voller IP67-Zertifizierung, und lässt sich zudem clever koppeln

 © UE
Das Smartphone Samsung Galaxy A33

Samsungs Galaxy A33 5G ist ordentliches Mittelklassemodell. Der Interdiscount-Preis für das Android-12-Handy zieht unseren Daumen nach oben

 © Samsung
Der Dyson Luftreiniger

Der rassige Luftreiniger Dyson Purifier Hot + Cool Autoreact macht nicht nur mit Schadstoffen in der Luft kurzen Prozess, er kühlt und wärmt auch zuverlässig

 © Dyson
Ein Smart-TV von Sony

Für grosse Räume dürfte dieser starke OLED-Fernseher eine überlegenswerte Investition sein: Mit dem Interdiscount-Preis ist der Sony XR-65A90J zudem auch preislich sehr attraktiv.

 © Sony
Der Epson Tintentank-Drucker

Epsons Ecotank ET-4800 ist ein Spitzengerät. Der Nachteil des Fehlens für den automatischen Duplexdrucks wiegt nicht unerheblich

 © Epson
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Patrick Hediger
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