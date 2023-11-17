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Daniel Bader
17. Nov 2023

Die Highlights des Interdiscount-Flyers

Samsung SSD Evo 870 (1 TB): der Datenträger

Unterm Strich profitieren Anwender bei Samsung EVO 870 (1 TB) von der hohen Geschwindigkeit, wenn einzelne Daten, insbesondere Videos, Fotos wie auch Songs schnell gespeichert oder aufgerufen werden

 © Samsung
Gaming-PC: HP Omen 5L GT22 1947nz

Ein starkes Angebot von Interdiscount. Der Gaming-PC HP Omen 45L GT22-1947nz ist prima ausgestattet und verfügt über performante Komponenten

 © HP
Internet-Radio mit DAB+-Funktion: Pure Evoke spot

Pures Evoke spot ist eine kompakte All-in-One-Soundbox. Auch Ausstattung und Bedienung des vielseitigen Musiksystems sind prima austariert

 © Pure
Samsung A34 5G: das Mittelklasse-Handy

Samsung Galaxy A34 5G kann als Mittelklassemodell gefallen: günstig im Preis, fair in der Ausstattung, stark in der Verarbeitung

 © Samsung
Fujifilm Instax Mini 40: Partygänger-Kamera

Diese rassige Sofortbildkamera wertet jede Party auf. Der Interdiscount-Preis ist auch hier äusserst günstig

 © Fujifilm
Samsung QE75Q70C: riesiger Smart-TV

Samsungs QLED 75Q70C ist mehr als ein klassisches Einstiegsgerät. Bildqualität, Ausstattung und Design sind auf einem adäquaten Niveau

 © Samsung
Sonos One SL: Multiroom-fähige Soundbox

Sonos One SL:

 © Keine Frage, der Sonos One SL ist ein ausgereifter Lautsprecher. Aber auch schon ein älteres Kaliber
Interdiscount-Flyer: das Prospekt

Der Interdiscount-Flyer

 © PCtipp
Flyer-Check Fernseher Hardware Samsung SSD Bildergalerie
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