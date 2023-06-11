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Daniel Bader
11. Jun 2023

Die Highlights des «Super-Offers»-Flyer

Vorder- und Rückseite des iPhone 13

Wer ein Apple iPhone 13 dringend braucht, kann sich mit dem günstigen MediaMarkt-Preis anfreunden

 © Apple
Ein Lenovo IdeaPad im Zeltmodus

Für uns ist Lenovos Flex 5 16IAU7 ein interessantes Angebot. Design und Ausstattung sind gut austariert

 © Lenovo
Ein Samsung Smart-TV

Samsungs QE55QN85BAT ist ein starker Fernseher, den MediaMarkt zu einem sehr günstigen Preis anbietet

 © Samsung
Ein UE Boom 3 Speaker in Schwarz

Bei der UE Boom 3 handelt es sich um einen starken Allrounder, der auf zusätzliche Funktionen Wert legt

 © Ultimate Ears
Ein Epson EcoTank-Drucker in Schwarz

Epsons EcoTank ET-3850 ist ein Tinten-Multifunktionsgerät, welches sehr preiswert druckt. Das MFG bietet einen präzisen Office-Druck, unglaublich tiefe Verbrauchskosten sowie eine gelungene (Rest-)Ausstattung

 © Epson
Ein Dyson Staubsauger

Der Dyson V15 Detect macht mit Staub, Fusseln und natürlich grobem Dreck reinen Tisch. Dazu nimmt der Sauger auch wenig Platz ein. Der Preis von MediaMarkt ist ein Tiefpreisknaller

 © Dyson
Peaq Monitor

Einen 27-Zoll-Monitor zu diesem Preis sieht man selten. Peaqs PMO S271-IFC bietet zudem viele Anschlüsse

 © PEAQ
Abbildung des besprochenen Media-Markt-Prospekts

Aktueller Prospekt

 © MediaMarkt
Flyer-Check Drucker Fernseher Smartphones Convertible Windows & PC Bildergalerie
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