True-Wireless-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser Momentum True Wireless 5
Für mich sollte ein teurer High-End-Kopfhörer eine Anschaffung für viele Jahre sein. Und das ist nicht nur eine Kostenfrage. Hat man endlich ein Modell gefunden, das bei Klang, Sitz und Design ins Schwarze trifft, möchte man dieses nicht nach wenigen Jahren schon wieder ersetzen. Darum sind bei Over-Ear-Modellen austauschbare Ohr- und Bügelpolster Pflicht. Eine Schwachstelle ist bei kabellosen Kopfhörern allerdings der Akku. Macht der nach einigen Jahren schlapp, wars das.
Mit dem Sennheiser Momentum True Wireless 5 ändert sich das. Sowohl die Akkus in den kleinen Ohrhörern als auch der Akku im Ladecase können laut Anleitung in wenigen Schritten ausgetauscht werden. Dazu ist kein Gang ins Reparaturcenter notwendig. Ein bebilderter Beschrieb sowie ein Spezialwerkzeug liegen der Verpackung bei. Zusätzlich braucht es noch einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher der Grösse PH000, der nicht enthalten ist.
Zum Einsatz kommen Lithium-Ionen-Akkus; bei den Ohrhörern sind es Exemplare mit 72 mAh, bei der Ladeschale fasst der Stromspender 760 mAh. Was ein Ersatzakku kostet, hat Sennheiser zum Marktstart noch nicht bekanntgegeben. Die Ersatzakku-Sets sind aber bereits benannt – BA 501 für die Ohrhörer, BA 502 fürs Ladecase.
Im Vergleich zum hervorragenden Vorgänger Momentum True Wireless 4 aus dem Jahr 2024 hat sich aber noch mehr getan: Aus dem Fünf-Band-Equalizer der App ist ein Acht-Band-Modell geworden, neu hinzugekommen ist Dolby Atmos Spatial Audio. Bluetooth 6.0 löst die bisherige Version 5.4 ab.
Gut ausgestattet
Auch das übrige Zubehör kann sich sehen lassen: Nebst Ladecase und Ohrhörern befinden sich eine Kurzanleitung, drei weitere Paar Silikonaufsätze und ein USB-C-Ladekabel in der Box. Das Design der Ohrhörer gefällt mir ausgezeichnet, sogar besser als beim Vorgänger. Sie wirken elegant und nicht zu massiv. Ich konnte sie einfach in den Gehörgang einführen, nach einer leichten Drehung sassen sie fest und bequem. Durch das leichte Gewicht von 7 Gramm nimmt man sie auch nach längerem Tragen kaum wahr.
Die Akkulaufzeit gibt Sennheiser mit 12 Stunden ohne aktive Geräuschunterdrückung (ANC) respektive 6 Stunden mit eingeschaltetem ANC an; das ist etwas weniger als beim 4er-Modell. Die Ladeschale kann die Ohrhörer mindestens zwei weitere Male mit Energie versorgen. Für Freunde des drahtlosen Ladens: Das Case unterstützt den Qi‑Standard. In meinem Praxistest erwiesen sich die Angaben von Sennheiser als realistisch.
Einrichtung und Steuerung
Vorbei sind die Zeiten, in denen man seine drahtlosen Kopfhörer umständlich mit dem Smartphone oder PC koppeln musste. Beim Momentum True Wireless 5 reicht es, die Ladeschale zu öffnen, schon startet die Verbindungsanfrage auf dem Empfangsgerät. Sennheiser empfiehlt zudem die Installation der Smart-Control-Plus-App … und die lohnt sich auf alle Fälle. Sie erlaubt zahlreiche praktische Einstellungen – vom Anpassen der Steuerung über den erwähnten 8-Band-Equalizer und individuelle Soundprofile bis hin zur Geräuschunterdrückung und Dolby Atmos. Die App ist zudem schön gestaltet, übersichtlich und intuitiv.
Die Steuerung hat Sennheiser vorbildlich gelöst. Die Ohrhörer reagieren auf Berührung, wobei ein leichter Druck reicht. Das funktioniert anstandslos und schnell. Alle wichtigen Aktionen sind mit wenigen Fingertipps ausführbar.
Fantastischer Sound
Beim Sound merkt man Sennheiser die langjährige Erfahrung an. Der Momentum True Wireless 5 klingt direkt aus der Box gut; langwieriges Herumschrauben am Equalizer ist nicht notwendig. Wie bei einem High-End-Kopfhörer für über 250 Franken zu erwarten ist, dürfen sich die Ohren über viele Details und einen klaren, natürlichen Klang freuen.
Die Ohrhörer geben die Musik über alle Frequenzen harmonisch wieder. Hinzu kommt ein deutlicher, kräftiger Bass, der aber nie die anderen Frequenzen zukleistert. Die Mitten haben viel Platz und lassen Stimmen gut zur Geltung kommen. Die Höhen gefallen mit Brillanz und Details, ohne zu zischen oder zu klirren. Insgesamt ist der Klang eher neutral abgestimmt, ohne anstrengend zu wirken. Die Bühne fühlt sich für einen In-Ear luftig und weit an. Von Jazz über Klassik und Pop bis hin zu Hip-Hop, Rock und Metal: Nirgends zeigte der Kopfhörer offensichtliche Schwächen. Einzig für ausgesprochene Bassfans dürfte der Momentum True Wireless 5 etwas zu zahm sein.
Optimiert hat Sennheiser beim neusten True Wireless ebenfalls die Geräuschunterdrückung und die Gesprächsqualität, die im Test beide besser abschneiden als beim Vorgänger. Umgebungslärm wird effizient ausgeblendet, sodass man sich voll auf die Musik einlassen kann. Sogar eine Anti-Wind-Funktion ist an Bord, die Böen erkennt und dämpft. In jedem Ohrhörer stecken zudem vier Mikrofone (eines mit Knochenleitungssensor). Die Gesprächsqualität war im Test jederzeit verständlich, und zwar auf beiden Seiten.
Fazit: endlich langlebig
Der Sennheiser Momentum True Wireless 5 verspricht Langlebigkeit dank austauschbarer Akkus. Hinzu kommt, dass er alle Kriterien für einen High-End-In-Ear mit Bravour erfüllt: Klang, Bedienung, Einrichtung und App spielen in der ersten Liga. Der Preis ist zwar saftig, doch für ein High-End-Modell gerechtfertigt. Abzuwarten bleibt noch, wie teuer die Ersatzakkus sein werden und wie lange sie verfügbar sind. Damit steht und fällt das Konzept der Langlebigkeit.
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