Im Test – Sennheiser Momentum True Wireless 5

Für mich sollte ein teurer High-End-Kopfhörer eine Anschaffung für viele Jahre sein. Und das ist nicht nur eine Kostenfrage. Hat man endlich ein Modell gefunden, das bei Klang, Sitz und Design ins Schwarze trifft, möchte man dieses nicht nach wenigen Jahren schon wieder ersetzen. Darum sind bei Over-Ear-Modellen austauschbare Ohr- und Bügelpolster Pflicht. Eine Schwachstelle ist bei kabellosen Kopfhörern allerdings der Akku. Macht der nach einigen Jahren schlapp, wars das.

Mit dem Sennheiser Momentum True Wireless 5 ändert sich das. Sowohl die Akkus in den kleinen Ohrhörern als auch der Akku im Ladecase können laut Anleitung in wenigen Schritten ausgetauscht werden. Dazu ist kein Gang ins Reparaturcenter notwendig. Ein bebilderter Beschrieb sowie ein Spezialwerkzeug liegen der Verpackung bei. Zusätzlich braucht es noch einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher der Grösse PH000, der nicht enthalten ist.

Zum Einsatz kommen Lithium-Ionen-Akkus; bei den Ohrhörern sind es Exemplare mit 72 mAh, bei der Ladeschale fasst der Stromspender 760 mAh. Was ein Ersatzakku kostet, hat Sennheiser zum Marktstart noch nicht bekanntgegeben. Die Ersatzakku-Sets sind aber bereits benannt – BA 501 für die Ohrhörer, BA 502 fürs Ladecase.