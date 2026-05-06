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Daniel Bader
6. Mai 2026
Lesedauer 4 Min.

Mit Sieben-Meilen-Stiefeln

Mesh-Router Devolo BE6500 (3er Set) im PCtipp-Test

Das WiFi-7-Triple-Set BE6500 ist ein WiFi-7-Router-System des deutschen Netzwerkspezialisten devolo.

Mesh-Router Devolo BE6500 (3er Set)

© PCtipp

Es besteht aus drei baugleichen Netzwerkknoten und richtet sich an Besitzer grossflächiger Wohnungen oder Häuser, die eine flächendeckende Versorgung mit dem aktuellen Wi-Fi-7-Standard benötigen. Das Set (konfigurierbar als Router, Access Point oder Mesh-System), das für einen Strassenpreis von Fr. 399.90 seinen Besitzer wechselt, kann dazu ein Mesh-Netz aufbauen, um als leistungsstarke Lösung für datenintensive Anwendungen wie hochauflösende, parallele 4K-Streams, VR-Anwendungen bis hin zu entsprechenden Videokonferenzen zu arbeiten. Vorab wichtig zu wissen: Das System arbeitet optimalerweise als Mesh-System mit Access Point Steering, sodass mobile Endgeräte (z. B. Smartphones, Tablets etc.) immer automatisch mit dem stärksten Zugangspunkt verbunden werden.

In der Verpackung finden sich ausser den drei Hauptgeräten, drei passende Steckernetzteile sowie ein flaches LAN-Netzwerkkabel für den Anschluss an den Internet-Router. Eine beigelegte, bebilderte Schnellstartanleitung unterstützt den Nutzer zudem bei der Installation. Die Geräte sind im typischen devolo-Design in schlichtem Weiss gehalten und verfügen über eine kompakte, an den Rändern abgerundete, elegante Tower-Bauform (18 x 12 x 7 cm, H x B x T).

Clevere Ausstattung

Zur Ausstattung: Jeder der drei BE6500-Repeater unterstützt den Wi-Fi-7-Standard und funkt im Dualband-Modus mit bis zu 6.500 Mbit/s (5.760 Mbit/s wahlweise auf dem 5- oder 6-GHz-Band, 688 Mbit/s auf dem 2,4-GHz-Band). Es sind also immer nur zwei Bänder (2,4 Ghz und 5 GHz, oder 2,4 GHz und 6 GHz) zur Datenübertragung gleichzeitig aktiv. Dank integrierter MLO-Funktion (Multi-Link Operation), können dem Netzwerk zugehörige Endgeräte gleichzeitig über mehrere Frequenzbänder Daten miteinander austauschen, was die Verzögerungszeiten im gesamten Mesh-Netzwerk reduziert. Top.

Anschlussseitig bietet jeder der drei Repeater drei 1-Gbit-LAN-Ports sowie eine entsprechende 2,5-Gigabit-LAN-Variante. Pluspunkt letztgenannter Verbindung: Mit dem 2,5-Gbit-LAN lassen sich auch NAS-Systeme, die deutlich grössere Datenpakete zur Verfügung stellen, betreiben, ohne dass das Mesh-Netzwerk zum Flaschenhals wird. 

Inbetriebnahme und App

Die Einrichtung erfolgt gewohnt schnell über die devolo-Home-Network-App. Die Inbetriebnahme ist dank «Plug& Play» denkbar einfach: Die bereits werkseitig gekoppelten Einheiten müssen lediglich aufgestellt und die Haupteinheit mit dem Internetzugang am LAN/WAN-Port verbunden werden. Fertig. Natürlich kann der Nutzer auch schrittweise durch einen manuellen Prozess geführt werden. Hierbei wird dann die erste Einheit per Kabel mit dem vorhandenen Router verbunden. Die weiteren zwei Repeater werden anschliessend per Tastendruck (WPS) oder via App in das Mesh-Gefüge eingebunden. Nach aussen hin wird das Prozedere immer auch durch rote/blaue blinkende LEDs signalisiert, die sich dezent hinter der Frontblende des Routers «verstecken». Vertrauen ist gut, Kontrolle besser: Die Software bietet ausserdem hilfreiche Platzierungshilfe, indem im sogenannten Dashboard die aktuelle Transferleistung angezeigt wird, um so den Standort optimal für die Verbindung zur nächsten Station zu setzen. In der App lassen sich Gastzugänge verwalten, Zeitpläne für das WLAN erstellen und die Kindersicherung konfigurieren. Bleibt nur zu sagen: Daumen hoch.

verwaltetZudem kann das 3er-Set auch über das Web-Interface von devolo verwaltet und eingestellt werden, etwa um die Kanalwahl zu konfigurieren oder Sendeleistung zu optimieren. Und: Das System ist kompatibel mit allen gängigen Routern und liess sich im PCtipp-Test problemlos in unsere bestehende Infrastruktur Fritz!Box 5690 Pro (Modemrouter) integrieren.

Anschlüsse-Adapter Rückseite vom devolo Router BE6500

 © PCtipp
Riesige Abdeckung, hoher Speed

In der Praxis zeigt das devolo BE6500 Triple-Set eine beeindruckende Leistung. Sowohl bei der Reichweite wie auch beim Tempo. Das Triple kann dazu problemlos Wohnräume von rund 350 Quadratmeter über die Stockwerke verteilt, komplett abdecken. Dank WiFi-7 und der verbesserten Modulation (4K-QAM mit 320 MHz-Bänder) werden dabei stabile und hohe Datenraten erreicht. Im Testbetrieb über drei Etagen blieb die Verbindung konstant, ohne dass Abbrüche beim Wechsel zwischen den Stationen (Roaming) spürbar waren. Beim Test paralleler Nutzung von drei 4K-Streams und zwei 4K-Videokonferrenzen spielte das WiFi-7-Triple seine Stärken aus, wobei die Videostreams absolut flüssig wiedergegeben wurden – auch beim «Durchwandern» der einzelnen Stockwerke. Auch das am 2,5-Gbit-Port angeschlossene Netzwerkspeicher (NAS) absolvierte seinen Dienst zuverlässig, um die zur Verfügung gestellten Daten ruckelfrei von A nach B zu transportieren. Und: Ausserdem liessen sich die drei Router in unserem kurzen Quercheck in die Magic-Powerline-Flotte nahtlos einbinden. Unterm Strich: eine Galavorstellung.

Fazit

Das devolo WiFi 7 Triple-Set BE6500 ist eine erstklassige Mesh-Lösung für Anwender, die viel Leistung beim WLAN-Tempo und Reichweite einfordern. Kurzum: Das Set besticht durch die einfache App-Steuerung, die zukunftssichere WiFi-7-Technologie und die schnellen 2,5-Gigabit-Anschlüsse. Damit ist das Set eine lohnende Investition für eine clevere Vernetzung grosser Haushalte.

Inhalt

Testergebnis

Kauftipp

  • Installation, Reichweite, Tempo, zwei 2,5-Gigabit-LAN-Ports (pro Einheit), Garantie
  • «nur» Dual-Band parallel

Detailbox: WiFi-7-Mesh-Repeater (3er Set), Pro Einheit:  Dual-Band, max. 6,5 Gbit/s (5.760 + 688 Mbit/s), 3x 1-Gbit-LAN, 2,5-Gigabit-LAN, WPS, Reset, devolo Home Network App (iOS und Android), WPA3, 3 Jahre Garantie

Strassenpreis: Fr. 399.90

Gesehen bei: www.brack.ch

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