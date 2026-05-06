Mesh-Router Devolo BE6500 (3er Set) im PCtipp-Test

Es besteht aus drei baugleichen Netzwerkknoten und richtet sich an Besitzer grossflächiger Wohnungen oder Häuser, die eine flächendeckende Versorgung mit dem aktuellen Wi-Fi-7-Standard benötigen. Das Set (konfigurierbar als Router, Access Point oder Mesh-System), das für einen Strassenpreis von Fr. 399.90 seinen Besitzer wechselt, kann dazu ein Mesh-Netz aufbauen, um als leistungsstarke Lösung für datenintensive Anwendungen wie hochauflösende, parallele 4K-Streams, VR-Anwendungen bis hin zu entsprechenden Videokonferenzen zu arbeiten. Vorab wichtig zu wissen: Das System arbeitet optimalerweise als Mesh-System mit Access Point Steering, sodass mobile Endgeräte (z. B. Smartphones, Tablets etc.) immer automatisch mit dem stärksten Zugangspunkt verbunden werden.

In der Verpackung finden sich ausser den drei Hauptgeräten, drei passende Steckernetzteile sowie ein flaches LAN-Netzwerkkabel für den Anschluss an den Internet-Router. Eine beigelegte, bebilderte Schnellstartanleitung unterstützt den Nutzer zudem bei der Installation. Die Geräte sind im typischen devolo-Design in schlichtem Weiss gehalten und verfügen über eine kompakte, an den Rändern abgerundete, elegante Tower-Bauform (18 x 12 x 7 cm, H x B x T).

Clevere Ausstattung

Zur Ausstattung: Jeder der drei BE6500-Repeater unterstützt den Wi-Fi-7-Standard und funkt im Dualband-Modus mit bis zu 6.500 Mbit/s (5.760 Mbit/s wahlweise auf dem 5- oder 6-GHz-Band, 688 Mbit/s auf dem 2,4-GHz-Band). Es sind also immer nur zwei Bänder (2,4 Ghz und 5 GHz, oder 2,4 GHz und 6 GHz) zur Datenübertragung gleichzeitig aktiv. Dank integrierter MLO-Funktion (Multi-Link Operation), können dem Netzwerk zugehörige Endgeräte gleichzeitig über mehrere Frequenzbänder Daten miteinander austauschen, was die Verzögerungszeiten im gesamten Mesh-Netzwerk reduziert. Top.

Anschlussseitig bietet jeder der drei Repeater drei 1-Gbit-LAN-Ports sowie eine entsprechende 2,5-Gigabit-LAN-Variante. Pluspunkt letztgenannter Verbindung: Mit dem 2,5-Gbit-LAN lassen sich auch NAS-Systeme, die deutlich grössere Datenpakete zur Verfügung stellen, betreiben, ohne dass das Mesh-Netzwerk zum Flaschenhals wird.

Inbetriebnahme und App

Die Einrichtung erfolgt gewohnt schnell über die devolo-Home-Network-App. Die Inbetriebnahme ist dank «Plug& Play» denkbar einfach: Die bereits werkseitig gekoppelten Einheiten müssen lediglich aufgestellt und die Haupteinheit mit dem Internetzugang am LAN/WAN-Port verbunden werden. Fertig. Natürlich kann der Nutzer auch schrittweise durch einen manuellen Prozess geführt werden. Hierbei wird dann die erste Einheit per Kabel mit dem vorhandenen Router verbunden. Die weiteren zwei Repeater werden anschliessend per Tastendruck (WPS) oder via App in das Mesh-Gefüge eingebunden. Nach aussen hin wird das Prozedere immer auch durch rote/blaue blinkende LEDs signalisiert, die sich dezent hinter der Frontblende des Routers «verstecken». Vertrauen ist gut, Kontrolle besser: Die Software bietet ausserdem hilfreiche Platzierungshilfe, indem im sogenannten Dashboard die aktuelle Transferleistung angezeigt wird, um so den Standort optimal für die Verbindung zur nächsten Station zu setzen. In der App lassen sich Gastzugänge verwalten, Zeitpläne für das WLAN erstellen und die Kindersicherung konfigurieren. Bleibt nur zu sagen: Daumen hoch.

verwaltetZudem kann das 3er-Set auch über das Web-Interface von devolo verwaltet und eingestellt werden, etwa um die Kanalwahl zu konfigurieren oder Sendeleistung zu optimieren. Und: Das System ist kompatibel mit allen gängigen Routern und liess sich im PCtipp-Test problemlos in unsere bestehende Infrastruktur Fritz!Box 5690 Pro (Modemrouter) integrieren.