Kompakte Meisterklasse
Mobile Workstation HP ZBook Ultra 14 G1a im PCtipp-Test
Der Reihe nach: Das Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium, das sauber verarbeitet ist und eine gleichmässige, feine Oberfläche besitzt. Die Oberfläche (Farbe: Meteor Silver) ist matt gehalten und dadurch relativ unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken, was im täglichen Einsatz durchaus angenehm auffällt. Mit knapp 1,6 Kilogramm bleibt das Gerät erfreulich leicht, gerade wenn man die enorme Speicherausstattung bedenkt. Die Kanten sind abgerundet, es gibt kaum einen störenden Spalt (in dem sich Dreck oder Staub festsetzen könnte), und auch der Übergang zwischen Body (mit Tastatur) und Deckel ist präzise. Insgesamt vermittelt das ZBook einen sehr soliden und langlebigen Eindruck, ohne dabei klobig zu wirken.
Beim berührungsempfindlichen OLED-Bildschirm setzt HP auf ein 14-Zoll-Panel (400 Nits) im 16:10-Format, das mit 2880 × 1800 Pixeln auflöst. Kontrast und Schwarzwerte gehören zu den Paradeeigenschaften des Panels. Die Oberfläche spiegelt dagegen leicht, was für das Arbeiten unterwegs oder auch in hellen Büros im Endeffekt aber noch in Ordnung geht. Selbst bei direktem Lichteinfall dürfte dies den Arbeitsfluss nur wenig stören. Falls doch, hilft es, die Helligkeit zu erhöhen. Die Farbwiedergabe ist ab Werk neutral abgestimmt, was wiederum einem der Haupteinsatzzwecke, sprich für CAD und Bildbearbeitung, ebenso entgegenkommt. Und auch die hohe Blickwinkelstabilität des OLED-Panels von jeweils 170 Grad (horizontal/vertikal)[SZ1.1], ohne dass Kontrast oder Farben sichtbar stark einbrechen, passt sprichwörtlich in das sehr gute Bild. Zur Vollständigkeit: Ganz oben mittig auf dem Bildschirm thront eine Full-HD-Webcam mit manuellem Shutter und IR-Unterstützung für Windows Hello.
Zum Scharnier: Es ist breit ausgeführt und mittig platziert, wodurch der Deckel sehr sicher gehalten wird. Es erlaubt ein Öffnen bis etwa 175 Grad, also fast bis zur flachen Ablage, was für Präsentationen praktisch ist. Der Deckel lässt sich mit einer Hand öffnen. Einmal eingestellt, hält das Scharnier den Winkel auch bei Erschütterungen, etwa im Zug oder im Auto, zuverlässig. Nachwippen findet kaum statt. Die Festigkeit des Bodys überzeugt ebenso: Die Base lässt sich kaum verwinden, auch bei Druck auf die Handballenauflage gibt (fast) nichts nach. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur bietet einen guten Hub. Das grosse Touchpad reagierte im Test präzise inklusive Windows-Gesten-Unterstützung.
Bei der Ausstattung geht HP in die Vollen und zeigt, dass in der AMD-Plattform viel Power steckt: Im Inneren arbeitet der AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 mit bis zu 5,10 GHz Taktfrequenz. Dabei handelt es sich um einen 16-Kern-Prozessor mit einer «sehr ordentlichen», integrierten, sehr starken (!) Grafikeinheit, der «AMD Radeon 8060S Graphics». Sie greift auf den 128 GB grossen Arbeitsspeicher zu und profitiert von dessen Grösse. Die RAM-Grösse ist für ein 14-Zoll-Gerät aussergewöhnlich und öffnet für das kompakte ZBook Ultra sprichwörtlich Türen für komplexe Simulationen, das Aufsetzen einer virtuellen Maschine oder umfangreiche Datenanalysen. Als Nutzspeicher dient eine 2 TB grosse SSD, die im Test durchgehend hohe Transferraten liefert (siehe Transferraten im Test). An Anschlüssen gibt es je zweimal Thunderbolt mit 40 Gbit/s und DisplayPort-Funktion, einen USB‑C‑ und einen grösseren USB-A-Port, HDMI 2.1 sowie eine kombinierte Audio-Buchse. Für die drahtlose Verbindung sorgen Wi-Fi 7 und Bluetooth (in Version 5.4). Tipp: Mit der leider nur optional erhältlichen HP-Docking-Station, dem USB-C-Multiport-Hub «50H55UT» (Fr. 61.– bei Brack) vervielfachen sich die Anschlussoptionen des Modells. Das ist geizig.
Die Inbetriebnahme verläuft unspektakulär, dafür aber zügig: Windows 11 Pro ist sauber vorinstalliert, sprich ohne störende Testsoftware oder unnötige Zusatzprogramme. Nach dem ersten Start sind die Treiber bereits auf dem neuesten Stand, und HP hält sich mit eigener Software angenehm zurück. Die Einrichtung inklusive Updates ist in wenigen Minuten erledigt, danach ist das System sofort einsatzbereit. HPs eigene Sicherheitssoftware «Wolf Security» in der Pro-Version läuft im Hintergrund und macht sich im Test kaum bemerkbar. Top.
Durchweg hohe Leistung
Sowieso zeigte das Gerät im Testbetrieb eine durchgehend hohe und konstante Leistung. Beim PCMark 10 erreicht der mobile Unterbau 7983 Punkte, ein Wert, der die Office- und Produktivitätsstärke deutlich macht. 3DMark Time Spy kommt auf 10 450 Punkte, was für eine integrierte Grafiklösung sehr stark ist und für CAD, leichte 3D-Modellierung und GPU-beschleunigte Filter völlig ausreicht. Cinebench 2023 liefert 2037 Punkte im Single-Core und 29 861 Punkte im Multi-Core. Auch hier: Daumen hoch. Der Kaltstart bis zum Windows-Login dauert knapp 10 Sekunden. Das Entpacken unserer 4 GB grossen WinZip-Datei mit vielen kleinen Dateien gelang in nur 21 Sekunden. Während unserer Tests blieb das System erstaunlich leise, erst unter längerer Volllast drehen die Lüfter hörbar auf. Nach getaner Arbeit verstummte allerdings das Luftholen wieder sofort. Die Wärmeentwicklung am Gehäuseboden konnten wir zwar «fühlen», spürbar heiss fühlt sich allerdings anders an. Die Akkulaufzeit ist für eine Workstation dieser Leistungsklasse hervorragend. Im PCMark «Battery Test» hielt das Gerät knapp 8 Stunden durch, bevor es abschaltete. Im realen Arbeitsalltag mit Browser, Office, Teams und gelegentlicher Bildbearbeitung sind eher 7 Stunden realistisch, was knapp an einen kompletten Arbeitstag herankommt. Fast Charge ist ebenfalls an Bord: Mit dem mitgelieferten 140-Watt-USB-C-Netzteil liess sich das Notebook in 32 Minuten zu 50 Prozent aufladen. «Komplett voll» dauerte knapp 90 Minuten.
Fazit: Das HP ZBook Ultra 14 G1a ist eine rassige mobile Workstation, die trotz kompakter 14-Zoll-Abmessungen Spitzenleistungen bringt. Sie kombiniert Tempo und erstklassige Verarbeitung mit einer noch sehr guten Akkulaufzeit. Konkret: Wer viel RAM für grosse Projekte benötigt und gleichzeitig Mobilität schätzt, findet hier seinen starken Partner.
Kommentare