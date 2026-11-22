Beim berührungsempfindlichen OLED-Bildschirm setzt HP auf ein 14-Zoll-Panel (400 Nits) im 16:10-Format, das mit 2880 × 1800 Pixeln auflöst. Kontrast und Schwarzwerte gehören zu den Paradeeigenschaften des Panels. Die Oberfläche spiegelt dagegen leicht, was für das Arbeiten unterwegs oder auch in hellen Büros im Endeffekt aber noch in Ordnung geht. Selbst bei direktem Lichteinfall dürfte dies den Arbeitsfluss nur wenig stören. Falls doch, hilft es, die Helligkeit zu erhöhen. Die Farbwiedergabe ist ab Werk neutral abgestimmt, was wiederum einem der Haupteinsatzzwecke, sprich für CAD und Bildbearbeitung, ebenso entgegenkommt. Und auch die hohe Blickwinkelstabilität des OLED-Panels von jeweils 170 Grad (horizontal/vertikal)[SZ1.1], ohne dass Kontrast oder Farben sichtbar stark einbrechen, passt sprichwörtlich in das sehr gute Bild. Zur Vollständigkeit: Ganz oben mittig auf dem Bildschirm thront eine Full-HD-Webcam mit manuellem Shutter und IR-Unterstützung für Windows Hello.

Zum Scharnier: Es ist breit ausgeführt und mittig platziert, wodurch der Deckel sehr sicher gehalten wird. Es erlaubt ein Öffnen bis etwa 175 Grad, also fast bis zur flachen Ablage, was für Präsentationen praktisch ist. Der Deckel lässt sich mit einer Hand öffnen. Einmal eingestellt, hält das Scharnier den Winkel auch bei Erschütterungen, etwa im Zug oder im Auto, zuverlässig. Nachwippen findet kaum statt. Die Festigkeit des Bodys überzeugt ebenso: Die Base lässt sich kaum verwinden, auch bei Druck auf die Handballenauflage gibt (fast) nichts nach. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur bietet einen guten Hub. Das grosse Touchpad reagierte im Test präzise inklusive Windows-Gesten-Unterstützung.