Test iPhone 18 Pro: Blende auf!

Seit Jahren drehen sich die Neuerungen der iPhones in erster Linie um die Kameras – und das ist heuer nicht anders. Allerdings sind die Verbesserungen subtiler Natur und offenbaren sich vor allem jenen, die aus einer so mobilen Kamera das Letzte herausholen möchten.

Kameras und Auflösung

So sind die Sensoren und Objektive beim Ultraweitwinkel und beim Tele dieselben und verharren bei einer Auflösung von 48 Mpx. Apple hat der Hauptkamera zwar einen neuen Sensor verpasst, doch der löst weiterhin mit 48 Mpx auf und bietet bei der Bildqualität keine nennenswerten Verbesserungen, die man nicht mit der Lupe suchen müsste.

Genau wie bei den Vorgängern resultieren aus diesen drei Kameras Fotos mit maximal 24 Mpx, wenn die bestens bekannte «Fusion-Kamera» am Mixer steht: Sie schiesst gleichzeitig ein Foto mit maximalen Farb- und Helligkeitswerten mit 12 Mpx sowie eines mit 48 Mpx; anschliessend werden die Aufnahmen zu einem neuen Bild mit maximal 24 Mpx zusammengeschweisst.

Die maximale Auflösung der Hauptkamera bekommt nur, wer in RAW oder im Format «HEIF Max» fotografiert. Damit sind allerdings auch Funktionen wie das Zoomrad und andere Erleichterungen aus dem Rennen, weil dann genau solche Rechentricks nicht möglich sind.

Auch das 48‑Mpx-Tele mit 4× optischem Zoom ist dasselbe wie im Vorgänger. Die 8×-Option ist weiterhin ein Zuschnitt aus diesem Sensor, also keine zusätzliche Optik. Was man dem Tele zugutehalten muss: Die Bildstabilisierung funktioniert fantastisch. Gleichzeitig zeigt ein Mini-Bildchen in der Ecke den gewählten Ausschnitt, sodass die Übersicht trotz Tunnelblick gewahrt bleibt.

Auch die Frontkamera für Selfies ist gleichgeblieben. Ihr quadratischer Sensor löst mit 18 Mpx auf. Somit lässt sich das iPhone bequem im Hochformat halten, während die Bilder trotzdem mit echten 12 Mpx im Querformat gespeichert werden – und das ist in manchen Situationen und für Hochformat-Verweigerer einfach unbezahlbar.

Eine echte Blende

Eine Premiere bei den iPhones ist die neue Blende mit echten Lamellen, mit denen sich die Lichtmenge steuern lässt – wenigstens bis zu einem gewissen Grad. Abseits der Blendenautomatik stehen die Blenden ƒ1,48, ƒ1,8, ƒ2,8 und ƒ4 zur Verfügung. Wer die klassische Fotografie kennt, weiss, dass eine offene Blende wie ƒ1,48 zu einer grossen Öffnung führt: Sie lässt mehr Licht durch und begrenzt die Schärfentiefe, sodass sich das Motiv durch eine gepflegte Unschärfe vom Hintergrund abhebt. Umgekehrt schliesst sich die Blende bei ƒ4, lässt weniger Licht durch und vergrössert den scharfen Bereich zwischen Motiv und Hintergrund.