Im Test – Logitech Mobi Fold

Geizige Ausstattung

Apropos Zahlen: Bei der Ausstattung überzeugen diese weniger. In der Verpackung findet sich genau etwas: die Maus. Kein Ladekabel, kein Dongle (diesen gibt es nur mit der Business-Variante). Ein Faltblatt informiert über die Inbetriebnahme. Die ist ein Kinderspiel. Lasche auf der Rückseite herausziehen, schon geht die Mobi Fold in den Pairing-Modus und kann mit einem Notebook oder PC gekoppelt werden. Das ist in wenigen Sekunden erledigt.

Praktische Anpassungsmöglichkeiten

Empfehlenswert ist die Installation der Logi-Options+-Software. Diese ermöglicht es, den Nager zu konfigurieren. So lassen sich etwa der Touch-Bildlauf, die Zeigergeschwindigkeit sowie die Belegung der zwei mittleren Tasten einstellen. Die Anwendung ist übersichtlich und intuitiv, die Anpassungsmöglichkeiten sind sinnvoll.