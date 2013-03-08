Preistipp Alternativ-Patronen: Inkolor

Die Patronen vom Schweizer Unternehmen inkolor.ch liefern einen durchwegs ordentlichen Fotodruck. Beim Drucktest kamen vier aktuelle, weitverbreitete Geräte zum Einsatz: Brothers DCP-J140W, Canons Pixma MG 6250, Epsons WF-3540DTWF und HPs Photosmart 7520 e-All-in-One. Patronen sind dabei für alle vier Multifunktionsgeräte verfügbar. Bei Fotos mit HPs Photosmart 7520 e-All-in-One und Epsons WF-3540DTWF zeigt sich ein leichter Rotstich. Dafür besticht der Fotodruck mit starkem Kontrast und guter Schärfe. Der Textdruck ist etwas ausgefranst und dadurch leicht unscharf. Der Anbieter ist sehr preiswert. Die Ersparnisse, die sich mit den MFGs erzielen liessen, lagen zum Testzeitpunkt bei mindestens 33 Prozent - maximal bei 53 Prozent.

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Kompatibilitätsmatrix und Fazit

Die Webseite macht einen soliden, wenn auch nicht ganz frischen Eindruck. Neben Tintenpatronen bietet inkolor.ch auch für Laserdrucker passende Ersatzkartuschen sowie weiteres Zubehör an. Zudem nimmt der Shop auch alte, leegedruckte Kartuschen zurück. Der Anbieter Die Suche nach der passenden Patrone ist assistentengeführt. Gibt man jedoch einen Drucker wie etwa Canon Pixma MG 6250 an, kann die Suche auch ins Leere laufen, obwohl der Anbieter die Patrone führt. Positiv: Bei den Patronen werden Preis, Füllmenge und Kompatibilität mit anderen Druckern angezeigt. Als Zahlungsmittel werden neben Vorauskasse, Nachname auch Postfinance sowie Kreditkarte und Paypal akzeptiert. Schön: Ist eine Patrone nicht vorrätig für ein bestimmtes Druckermodell, forscht der Anbieter auf Wunsch nach. Bei Bestellungen bis 15 Uhr versendet incolor.ch noch am gleichen Tag. Auch dieser Hersteller arbeitet, wie CRTechnologies, beim Versand zudem mit der Schweizerischen Post zusammen, die den gesamten Versandprozess mit dem «pro clima»-Label als CO2-neutral ausweist.

Fazit: Inkolor.ch bietet günstige Preise und eine gute Druckqualität. Ein Wermutstropfen: Leider gibt es keine vergünstigten Patronensets, mit denen sich noch mehr sparen liesse.