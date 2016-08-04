Test: 4K-TV Samsung UE55KS9080

Im Test kann dieses Feature durchaus überzeugen. Allerdings bleibt es auch ein wenig Geschmacksache, ob man sich einen gewölbten TV deshalb in die Stube stellen mag. Das zweite Highlight ist der Vierkernprozessor, der sich um den 4K-Upscale-Prozess kümmert. Auch hier heben wir den Daumen: Das, was der UE55KS9080 aus unserem Full-HD-Film macht, kann sich sehen lassen. Artefakte in Form von unscharfen Klötzchen waren nur noch selten zu sehen. Kameraschwenks und sich schnell wechselnde Szenen bereiten dem Modell ebenso keine Probleme und wurden im Test ohne Ruckler ausgegebenen. Top. Allerdings bemängeln wir ein wenig die Schwarzwerte des Modells. Hier gefielen uns die produzierten Bilder von Panasonic und Sony etwas besser. Ein Ausweg, der im Test half, war das manuelle Nachjustieren im entsprechenden Einstellungsemenü.

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Bedienung und Fazit

Bedienung und Fazit