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Test: 4K-TV Samsung UE55KS9080
Gleich mehrere Dinge zeichnen Samsungs 4K-Modell, das für einen Strassenpreis von Fr.2329.- erhältlich ist, aus. Der 55-Zöller (Bilddiagonale: 139 cm) kommt im elegant geschwungenen «curved»-Design, was beim Betrachten eines Films für weniger Reflexionen sorgen soll.
Im Test kann dieses Feature durchaus überzeugen. Allerdings bleibt es auch ein wenig Geschmacksache, ob man sich einen gewölbten TV deshalb in die Stube stellen mag. Das zweite Highlight ist der Vierkernprozessor, der sich um den 4K-Upscale-Prozess kümmert. Auch hier heben wir den Daumen: Das, was der UE55KS9080 aus unserem Full-HD-Film macht, kann sich sehen lassen. Artefakte in Form von unscharfen Klötzchen waren nur noch selten zu sehen. Kameraschwenks und sich schnell wechselnde Szenen bereiten dem Modell ebenso keine Probleme und wurden im Test ohne Ruckler ausgegebenen. Top. Allerdings bemängeln wir ein wenig die Schwarzwerte des Modells. Hier gefielen uns die produzierten Bilder von Panasonic und Sony etwas besser. Ein Ausweg, der im Test half, war das manuelle Nachjustieren im entsprechenden Einstellungsemenü.
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Bedienung und Fazit
Bedienung und Fazit
Beim 4K-Modell kommt das eigens entwickelte Betriebssystem Tizen zum Einsatz. Dreh- und Angelpunkt ist aber auch hier der bekannte Smart Hub. Er verwaltet u.a. Apps, gruppiert aber auch Videos. Über ihn lassen sich auch sämtliche Einstellungen (Bild, Ton, Videoeingänge usw.) abrufen und verändern.
Schön: Über die zentrale Schnittstelle lassen sich Programme festlegen, die dann, quasi als Schnellstarteinstellung, am unteren Bildschirmrand eingeblendet werden und per Fernbedienung abrufbar sind. Von Kanal zu Kanal wurde innert einer Sekunde, rasant und verzögerungsfrei, gewechselt. Einen 3D-Modus stellt das Modell nicht zur Verfügung. Das auf die Energieeffizienzklasse «A+» spezifizierte Gerät verbrauchte im Normalbetrieb durchschnittlich 87 Watt, maximal waren es 111 Watt. Einen kleinen Minuspunkt haben wir dann doch noch ausgemacht: Der Ton klingt bei diesem Modell recht hölzern.
Fazit: Samsungs UE55KS9080 ist ein hervorragendes 4K-Modell zu einem Top-Preis. Echte Schwachpunkte gibt es, bis auf den etwas mageren Sound, keine.
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