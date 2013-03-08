Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
8. Mär 2013
Lesedauer 2 Min.

Tests

Test: Alternativ-Patronen von Peach

Günstige Preise bei hoher Druckqualität will der Anbieter Peach bei seinen Tintenpatronen bieten. Der Test zeigt, ob diese Rechnung aufgeht.

Webseite von Peach

© Quelle: PCtipp.ch

Was die Peach-Patronen auszeichnet, sind die günstigen Preise und der umfangreiche Drucker-Support. Der Hersteller bietet neben Ersatz-Tintenpatronen auch für Lasermodelle Toner an – teilweise sogar Originale. Der Shop ist sehr transparent aufgemacht, die Suche funktioniert zuverlässig nach Tinten-und Druckermodell. Die Registerkarten Details und Geräte informieren den Anwender umfangreich über die technischen Eigenschaften der angebotenen Patronen sowie über kompatible Drucker. Alles sehr vorbildlich. Beim Drucktest kamen vier aktuelle, weitverbreitete Geräte zum Einsatz: Brothers DCP-J140W, Canons Pixma MG 6250, Epsons WF-3540DTWF und HPs Photosmart 7520 e-All-in-One. Patronen sind dabei für alle vier Multifunktionsgeräte verfügbar. Die Kostenersparnisse liegen zwischen 43 und 58 Prozent.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, Druckqualität, Kompatibilitätsmatrix und Fazit

Druckqualität, Kompatibilitätsmatrix und Fazit

Negativ: Beim Öffnen der Peach-Tintenpackung ist Vorsicht angebracht. Bei unserer HP-Patrone spritzte, trotz vorsichtigem Öffnen die Tinte heraus - auf Finger und Hose. Die Druckqualität ist aber ordentlich und recht scharf, meist aber auch etwas zu blass. Bei Fotos zeigt sich ein leichter Rotstich. Einzig beim Canon-Drucker überzeugten die Druckergebnisse restlos. Gedruckte Schwarz-Weiss-Texte sind etwas unscharf. Die Brother-kompatible Tinte war bei Farbdrucken ausserdem nicht sofort wischfest. Recht teuer, vergleichsweise, sind die Versandkosten. Bis zu einem Warenwert von Fr. 49.95 fallen Fr. 9.90 an, ab einer Bestellung von 150 Franken und höher ist die Lieferung versandkostenfrei.

Fazit: Die Peach-Patronen sind günstig und bieten eine ordentliche Qualität. Beim Aufmachen der Packung sollte man wegen Tintenspritzern jedoch vorsichtig sein.

Testergebnis

Pros + Cons

  • günstig
  • grosse Auswahl
  • Sparsets
  • nicht immer schmierfest
  • Tinten tropfte aus der Kartusche
  • blasse Farben
  • Textdruck leicht unscharf
  • leichter Rotstich

Details:  Alterntiv-Tinten-Anbieter für gängige Tintenstrahldrucker, MFGs , auch Toner-Support

Preis:  sehr günstig im Vergleich zum Original

Infos: 
www.3ppp3.ch

Kommentare

Drucker Betriebssysteme Software Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
Powered by Video HUTT
Fensterputzroboter HUTT 10 im PCtipp-Test
Er robbt wie ein kleines Würmchen von links nach recht und oben nach unten: Der Fensterputzroboter HUTT 10 funktioniert dabei ganz ohne App und Smartphone, dafür aber mit einer cleveren Fernbedienung. Und er hat noch viel mehr auf dem Kerbholz, wie der Test zeigt. Plus: so schlägt sich der Hutt-10 im PCtipp-Video. 
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
21. Jul 2026
Tests
Testcenter
Ikea-Smart-Home im Test
PCtipp konnte die neue Symfonisk-Ständerlampe mit Sonos-Speaker, den smarten Hub Dirigera und den Luftreiniger Starkvind testen.
6 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
6. Mär 2023
Tests
Pendler-Liebling
Notebook Asus Zenbook A16 im PCtipp-Test
Gross, flach, leicht: Das neue Asus Zenbook A16 ist ein 16 Zoll grosses, ultraleichter Spitzennotebook, dass dank ARM-Architektur auf Leistung und eine hohe Akkulaufzeit setzt. Der PCtipp-Test zeigt, ob die Rechnung aufgeht.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
11. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare