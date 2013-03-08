Test: Alternativ-Patronen von Peach

Was die Peach-Patronen auszeichnet, sind die günstigen Preise und der umfangreiche Drucker-Support. Der Hersteller bietet neben Ersatz-Tintenpatronen auch für Lasermodelle Toner an – teilweise sogar Originale. Der Shop ist sehr transparent aufgemacht, die Suche funktioniert zuverlässig nach Tinten-und Druckermodell. Die Registerkarten Details und Geräte informieren den Anwender umfangreich über die technischen Eigenschaften der angebotenen Patronen sowie über kompatible Drucker. Alles sehr vorbildlich. Beim Drucktest kamen vier aktuelle, weitverbreitete Geräte zum Einsatz: Brothers DCP-J140W, Canons Pixma MG 6250, Epsons WF-3540DTWF und HPs Photosmart 7520 e-All-in-One. Patronen sind dabei für alle vier Multifunktionsgeräte verfügbar. Die Kostenersparnisse liegen zwischen 43 und 58 Prozent.

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Druckqualität, Kompatibilitätsmatrix und Fazit

Negativ: Beim Öffnen der Peach-Tintenpackung ist Vorsicht angebracht. Bei unserer HP-Patrone spritzte, trotz vorsichtigem Öffnen die Tinte heraus - auf Finger und Hose. Die Druckqualität ist aber ordentlich und recht scharf, meist aber auch etwas zu blass. Bei Fotos zeigt sich ein leichter Rotstich. Einzig beim Canon-Drucker überzeugten die Druckergebnisse restlos. Gedruckte Schwarz-Weiss-Texte sind etwas unscharf. Die Brother-kompatible Tinte war bei Farbdrucken ausserdem nicht sofort wischfest. Recht teuer, vergleichsweise, sind die Versandkosten. Bis zu einem Warenwert von Fr. 49.95 fallen Fr. 9.90 an, ab einer Bestellung von 150 Franken und höher ist die Lieferung versandkostenfrei.

Fazit: Die Peach-Patronen sind günstig und bieten eine ordentliche Qualität. Beim Aufmachen der Packung sollte man wegen Tintenspritzern jedoch vorsichtig sein.