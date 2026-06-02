Viel sparen beim Druck

Druckqualität und Kosten

Bezüglich Verbrauchskosten und Bildqualität spielen alle vier Tintengeräte aufgrund ihres präzisen Drucks, der hohen Auflösungen und des randlosen Fotodrucks ihre Vorteile aus. Dank pigmentierter Tinte ist auch der Textdruck professionell, um ein scharfes, meist wasser- und wischfestes Schriftbild auf das Papier zu bringen. Selbst feine Linien in Grafiken werden mittlerweile sauber und ohne ausgefranste Ränder gedruckt.

Das Hauptargument für die Anschaffung eines Tintentankgerätes sind allerdings die günstigen Druckkosten: Eine einzige Tintenfüllung reicht oft für mehrere tausend Seiten, was die laufenden Kosten auf 0,5 Rappen (oder noch weniger) pro A4-Seite minimiert. Dies macht sie zur ersten Wahl für Vieldrucker. Die Ersparnis gegenüber klassischen Tintenstrahlgeräten kann im Laufe eines Gerätelebens hunderte Franken betragen.

Die Einzeltests

Der PCtipp hat vier aktuelle Tinten-MFGs bezüglich Leistung, Ausstattung und Bedienung getestet. Für die Leistung wurde das Tempo diverser Druckvorgänge gemessen. Punkto Ergonomie und Bedienung haben wir geprüft, wie gut sich Einstellungen (Papierformat und Typ, das Nutzen von Netzwerkfunktionen etc.) via App, PC-Software und direkt am Gerätedisplay ausführen lassen. Des Weiteren haben wir berücksichtigt, wie schnell sich das Gerät in Betrieb nehmen lässt und wie einfach das Nachfüllen von Tinte ist. Zudem fliessen in die Wertung selbstverständlich die Druckkosten ein.

Alle Details zu den Testkandidaten lesen Sie in der Tabelle ganz unten. Den Testsieger und den Preistipp besprechen wir in separaten Boxen.

Canon PIXMA G3590

Der 3-in-1-Multifunktionsdrucker aus dem Hause Canon richtet sich an Heimanwender bis hin zu kleinen Homeoffice-Umgebungen. Zum Lieferumfang gehören vier einzelne Tintenflaschen für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb. Das benötigte Stromkabel, die zwei einfach einzusetzenden Druckköpfe sowie eine bebilderte Kurzanleitung werden mitgeliefert.

Gedruckt wird beim Pixma G3590 per automatischem, beidseitigem Duplexdruck. Die Papierkapazität des MFGs beträgt etwas magere 100 Blatt. Gefüttert wird das Druckwerk per hinterer Papierzufuhr.

Bezüglich der Konnektivität stehen dem Anwender WLAN sowie USB zur Verfügung. Eine LAN-Schnittstelle und einen automatischen Dokumenteneinzug (ADF) sucht man bei diesem Modell leider vergeblich.

Die Einrichtung geht dank der Canon-Print-App flink vonstatten. Ein QR-Code am Gerät führt direkt zum Installationsprozess auf dem Smartphone. Das Befüllen der Tintentanks ist ebenso einfach: Die Flasche wird dazu kopfüber in die entsprechende, farbkodierte Öffnung gesteckt: Der Füllvorgang stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist. Das ist sauber, einfach und schnell.

Das Tinten-MFG ist kompatibel mit Apple AirPrint, Mopria (Android) und Canon Cloud Link, was das Drucken von unterwegs oder direkt aus Cloud-Speichern ermöglicht. Ein Komfortmerkmal ist der 2,7 Zoll (6,8 Zentimeter) grosse LCD-Farbtouchscreen. Zwar etwas klein ist das Menü, es ist dafür klar strukturiert. Das Display lässt sich zur besseren Ablesbarkeit variabel ein- und ausklappen.

Im Betrieb liefert das Pixma G3590 dank der pigmentierten Schwarztinte gestochen scharfe Texte, die zudem wischfest sind. Bei Farbdrucken und insbesondere Fotos auf Fotopapier spielt das Gerät ebenso seine Stärken aus und liefert lebendige, detailreiche Ergebnisse, die über der Qualität vieler Office-Tintentank­geräte liegen.

Beim Pixma G3590 regieren günstige Druckkosten, sowohl für den Schwarz-Weiss- als auch für den farbigen Druck. So belaufen sich die Farbkosten auf 0,34 Rappen pro A4-Seite. Die für eine schwarz-weisse Seite liegen bei tiefen 0,2 Rappen. Die schwarze Tinte ist typischerweise für 6000 Seiten, das Farbset für 7700 Seiten ausgelegt.

Fazit: Das 214 Franken günstige Canon Pixma G3590 überzeugt als smarter Allrounder mit exzellenter Bildqualität und niedrigen Druckkosten. Der Touchscreen und der automatische Duplexdruck machen das All-in-One-Gerät zudem zu einer komfortablen Wahl fürs Daheim.