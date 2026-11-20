Tragbare Lautsprecher gehören heutzutage im Sommerpark oder auf der Terrasse immer mehr zum Standardbild. Warum? Weil die Art der Bluetooth-Speaker Musik ortsunabhängig und mittlerweile mit knackigem Pegel liefern, und zwar wetterfest und vor allem auch ausdauernd. Ausserdem sind sie, und auch das ist ein nicht zu vernachlässigendes Kaufargument, unkompliziert in ihrer Bedienung. Philips setzt mit dem neuen TAMS60 «The Roller» genau hier an. Der Hersteller kombiniert die Optik klassischer Ghettoblaster der 80er-Jahre mit moderner Funktechnik, robuster Bauweise und sogar einem austauschbaren Akku.

Der Lieferumfang des TAMS60 fällt deshalb, nennen wir es für einmal zweckdienlich aus. Neben dem rund 2,3 Kilogramm schweren Lautsprecher im kultigen Retro-Gehäuse samt integriertem Tragegriff liegt ein USB-C-Ladekabel sowie eine Kurzanleitung im Karton. Das wars dann auch schon. Ein separates Steckernetzteil legt Philips nicht bei, geladen wird über ein herkömmliches USB-Netzgerät.

Inbetriebnahme und App

Die Inbetriebnahme gelang im Test problemlos und schnell nach klassischem Prinzip. Nach dem Einschalten versetzt sich der Lautsprecher automatisch in den Kopplungsmodus und wartet darauf sich via integriertes Bluetooth (Version 6.0) mit dem Smartphone zu verbinden. Danach lässt sich fortan über das Handy Musik (z.B. Spotify etc. wiedergaben. Für diejenigen, die mehr wollen, bietet Philips für The Roller die App «Entertainment» an. Hier hält der Hersteller, neben Klassikern wie Lautstärke oder Helligkeitseinstellungen ein paar weitere nette Überraschungen bereit. Das beginnt mit der Möglichkeit einer individuellen Lichtsteuerung über die eingebauten LEDs, welche die beiden Boxen frontseitig umrahmen. Zusätzlich wird Multipoint unterstützt, um zwei Quellgeräte gleichzeitig zu verbinden. Dazu gibts noch die Auracast- sowie den Partylink-Modi. Beim Equalizer zur individuellen Klangeinstellung fällt das Menü aber etwas karg aus. Hier gibt’s lediglich die drei vorgefertigten Einstellungen: «Entspannung», «Konzentration» und «Überdecken». Richtig schlau wird man aus den Begriffen allerdings nicht. Hier sollte Philips auf jeden Fall noch etwas nachbessern.