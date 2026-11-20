Retro-Boombox
Wireless-Speaker Philips «The Roller» TAMS60 im PCtipp-Test
Tragbare Lautsprecher gehören heutzutage im Sommerpark oder auf der Terrasse immer mehr zum Standardbild. Warum? Weil die Art der Bluetooth-Speaker Musik ortsunabhängig und mittlerweile mit knackigem Pegel liefern, und zwar wetterfest und vor allem auch ausdauernd. Ausserdem sind sie, und auch das ist ein nicht zu vernachlässigendes Kaufargument, unkompliziert in ihrer Bedienung. Philips setzt mit dem neuen TAMS60 «The Roller» genau hier an. Der Hersteller kombiniert die Optik klassischer Ghettoblaster der 80er-Jahre mit moderner Funktechnik, robuster Bauweise und sogar einem austauschbaren Akku.
Der Lieferumfang des TAMS60 fällt deshalb, nennen wir es für einmal zweckdienlich aus. Neben dem rund 2,3 Kilogramm schweren Lautsprecher im kultigen Retro-Gehäuse samt integriertem Tragegriff liegt ein USB-C-Ladekabel sowie eine Kurzanleitung im Karton. Das wars dann auch schon. Ein separates Steckernetzteil legt Philips nicht bei, geladen wird über ein herkömmliches USB-Netzgerät.
Inbetriebnahme und App
Die Inbetriebnahme gelang im Test problemlos und schnell nach klassischem Prinzip. Nach dem Einschalten versetzt sich der Lautsprecher automatisch in den Kopplungsmodus und wartet darauf sich via integriertes Bluetooth (Version 6.0) mit dem Smartphone zu verbinden. Danach lässt sich fortan über das Handy Musik (z.B. Spotify etc. wiedergaben. Für diejenigen, die mehr wollen, bietet Philips für The Roller die App «Entertainment» an. Hier hält der Hersteller, neben Klassikern wie Lautstärke oder Helligkeitseinstellungen ein paar weitere nette Überraschungen bereit. Das beginnt mit der Möglichkeit einer individuellen Lichtsteuerung über die eingebauten LEDs, welche die beiden Boxen frontseitig umrahmen. Zusätzlich wird Multipoint unterstützt, um zwei Quellgeräte gleichzeitig zu verbinden. Dazu gibts noch die Auracast- sowie den Partylink-Modi. Beim Equalizer zur individuellen Klangeinstellung fällt das Menü aber etwas karg aus. Hier gibt’s lediglich die drei vorgefertigten Einstellungen: «Entspannung», «Konzentration» und «Überdecken». Richtig schlau wird man aus den Begriffen allerdings nicht. Hier sollte Philips auf jeden Fall noch etwas nachbessern.
Ausstattung
Unter dem Gehäuse mit 70 Prozent recyceltem Kunststoff arbeitet ein Zwei-Wege-Stereosystem mit zwei 3,5-Zoll-Tieftönern, zwei Hochtönern und zwei Passivradiatoren. Die Leistung liegt bei 60 Watt RMS (120 Watt Peak). Auf der Oberseite finden sich insgesamt vier nebeneinander liegende Buttons, die zum Einschalten, Bluetooth-Koppeln oder auch der speziellen Soundwiedergabe vorgesehen sind. Ganz rechts gibts noch ein Wipprad für die Lautstärke oder um auf dem Display verschiedenen Lichteffekte darzustellen. Anschlussseitig bietet der TAMS60 neben Bluetooth auch die Wiedergabe via USB-C-Audio. Ein echtes Highlight ist die Stromversorgung: Der 5200-mAh-Akku liefert Energie für bis zu 24 Stunden Spieldauer (komplette Aufladezeit: ca. 3h) und lässt sich bei Verschleiss einfach austauschen. Dazu müssen auf der Rückseite dann vier Torx-Schrauben gelöst werden. Danach kann der verschlissene Stromspender gegen einen neuen ausgetauscht werden. Über die integrierte Powerbank-Funktion gibt der Lautsprecher zudem Strom an Smartphones ab. Für die nötige Outdoor-Tauglichkeit sorgt die IP67-Zertifizierung gegen Staub und Wasser.
Praxistest
Im Praxistest punktet «The Roller» mit einem druckvollen, satten Klangbild. Die Bässe reichen für die Gehäusegrösse tief hinab, während Stimmen und Höhen sauber getrennt bleiben. Top. Selbst bei hoher Lautstärke verzerrt der Speaker kaum. Im Open-Air-Einsatz sorgt der zuschaltbare «Moving Sound»-Modus für ein Frequenzbild, das dem Klang im Freien durchaus mehr Bums verleiht. Über die Auracast-Technologie lassen sich zudem mehrere kompatible Lautsprecher kabellos koppeln. Ein kleines «Aber»: Musikalische Feingeister dürften sich an einer gewissen klanglichen Nuancierung bei leisen Pegeln stossen. Hier stehen Bässe und Höhen etwas hinten an.
Fazit: Der Philips TAMS60 «The Roller» ist ein rundum gelungener Partybegleiter mit sattem Retro-Charme. Das Zusammenspiel aus Sound, IP67-Robustheit und der langen Akkulaufzeit samt Powerbank überzeugt im Partyalltag. Der wechselbare Akku ist ein weiterer Pluspunkt. Kurzum: Wer einen robusten Outdoor-Speaker sucht und über die etwas rudimentäre App hinwegsieht, erhält einen unterhaltsamen Lautsprecher für die nächste See- oder Gartenparty.
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