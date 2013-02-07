Das gläserne Smartphone kommt

Noch dieses Jahr sollen erste Smartphones erhältlich sein, die ganz aus Glas gefertigt sind. Das verspricht Sam Yu von Polytron, ohne zu verraten, wer zu den potenziellen Vertragspartnern der Firma gehört.

Ob die Taiwaner das Ziel erreichen, ist ungewiss. Jedenfalls war der gezeigte Prototyp noch nicht funktionsfähig.

Immerhin: Das gezeigte Gerät ist fast vollständig durchsichtig. Das heisst, bis auf diejenigen Bauteile, die nicht transparent hergestellt werden können. Zu diesen gehören etwa Batterie, Kamera und Speicherkarte.

Der hohe Grad an Durchsichtigkeit erreicht Polytron mit einem speziellen Glas, das die Firma patentieren liess. Dieses kann elektrische Schaltkreise aufnehmen, die fast vollständig transparent sind.

Was ein solches Smartphone kosten wird, konnte Yu nicht beziffern. Er versicherte aber, dass «alle Gerätehersteller mit uns zusammenarbeiten wollen». Schliesslich sei die Technik nun reif, fügt er an.