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Jens Stark
10. Apr 2014
Lesedauer 2 Min.

News

Swisstopo: Luftbilder von 1920 bis heute abrufbar

Das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo hat 320'000 Luftbilder der Schweiz im Internet veröffentlicht. Die Fotos zeigen eindrücklich den Wandel des Landschaftsbilds.

Als Zürcher Quartiere noch einen dörflichen Charakter hatten: Witikon in einer Luftaufnahme von 1932

© Quelle: PCtipp.ch

Swisstopo hat den neuen Datenviewer Lubis (Luftbild-Informationssystem) auf map.lubis.admin.ch online gestellt. Damit wird es möglich, nach allen Luftbildern und Luftbildstreifen des Bundesamts von den 1920er-Jahren bis heute zu suchen, diese anzuschauen und zu bestellen.

Als Zürcher Quartiere noch einen dörflichen Charakter hatten: Witikon in einer Luftaufnahme von 1932

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf dem Lubis-Datenviewer sind aktuell rund 320'000 Fotos verfügbar, wobei 160'000 Aufnahmen bereits in voller Auflösung zu sehen sind. Bis ins Jahr 2020 wird diese Bildsammlung laufend ergänzt und wird dann etwa 500'000 Luftbilder und Lufbildstreifen enthalten.

Fast ein ganzes Jahrhundert an Luftbildern

Mit mehr als 500'000 analogen Luftbildern und Luftbildstreifen deckt die Bildsammlung von Swisstopo einen Zeitraum von fast einem Jahrhundert ab. Die ersten Aufnahmen wurden bereits während der 1920er-Jahre gemacht. Diese Bilder sind ein einzigartiges Kulturgut, das erhalten und nun der Öffentlichkeit online zugänglich gemacht wird. Ursprünglich wurden sie für die Erstellung und Aktualisierung der Landeskarten verwendet, heute dienen sie unter anderem dazu, Stadt- und Landschaftsentwicklungen zu erforschen und zu dokumentieren.

Der bisherige Lubis-Datenviewer wurde verbessert und verfügt über zahlreiche Neuheiten. Er erlaubt nun die Anzeige von bereits eingescannten Luftbildern in voller Auflösung sowie die Auswahl des gewünschten Aufnahmejahrs auf einer Zeitleiste. Hinzu kommt eine weitere Innovation: Jedes Bild oder jeder Bildstreifen ist mit einem Datenblatt verknüpft, das beispielsweise Informationen zum Flugdatum, zum Bildtyp sowie bei bereits eingescannten Luftbildern eine Vorschau enthält.

Der neue Lubis-Datenviewer wurde auf der Grundlage des Geoportals des Bundes map.geo.admin.ch entwickelt.

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