Swisstopo: Luftbilder von 1920 bis heute abrufbar

Auf dem Lubis-Datenviewer sind aktuell rund 320'000 Fotos verfügbar, wobei 160'000 Aufnahmen bereits in voller Auflösung zu sehen sind. Bis ins Jahr 2020 wird diese Bildsammlung laufend ergänzt und wird dann etwa 500'000 Luftbilder und Lufbildstreifen enthalten.

Fast ein ganzes Jahrhundert an Luftbildern

Mit mehr als 500'000 analogen Luftbildern und Luftbildstreifen deckt die Bildsammlung von Swisstopo einen Zeitraum von fast einem Jahrhundert ab. Die ersten Aufnahmen wurden bereits während der 1920er-Jahre gemacht. Diese Bilder sind ein einzigartiges Kulturgut, das erhalten und nun der Öffentlichkeit online zugänglich gemacht wird. Ursprünglich wurden sie für die Erstellung und Aktualisierung der Landeskarten verwendet, heute dienen sie unter anderem dazu, Stadt- und Landschaftsentwicklungen zu erforschen und zu dokumentieren.

Der bisherige Lubis-Datenviewer wurde verbessert und verfügt über zahlreiche Neuheiten. Er erlaubt nun die Anzeige von bereits eingescannten Luftbildern in voller Auflösung sowie die Auswahl des gewünschten Aufnahmejahrs auf einer Zeitleiste. Hinzu kommt eine weitere Innovation: Jedes Bild oder jeder Bildstreifen ist mit einem Datenblatt verknüpft, das beispielsweise Informationen zum Flugdatum, zum Bildtyp sowie bei bereits eingescannten Luftbildern eine Vorschau enthält.

Der neue Lubis-Datenviewer wurde auf der Grundlage des Geoportals des Bundes map.geo.admin.ch entwickelt.