Die besten Passwort-Manager im Vergleich

Ein sehr spannendes Angebot ist auch der Passwort-Manager SafeInCloud des Webentwicklers Andrey Shcherbakov. Das Kennwort-Tool gibt es sowohl für die mobilen Plattformen Android und iOS als auch als Desktop-Version für Windows und macOS. Darüber hinaus lassen sich bei den gängigsten Browsern Plug-ins installieren (Firefox, Chrome, Opera und Yandex), die beim Ausfüllen von gespeicherten Passwörtern auf entsprechenden Webseiten behilflich sind. Das Tool ist allerdings leider noch nicht auf Deutsch verfügbar. Auch SafeInCloud bietet Autofill-Funktion und Passwort-Generator.

Gespeichert werden nicht nur Login-Daten für Webseiten und -dienste, sondern auf Wunsch auch Angaben zu Kreditkarten. All das wird dann in einer Datenbank abgelegt, die mit dem 256-Bit-Verschlüsselungsverfahren Advanced Encryption Standard (AES) chiffriert wird.

Das Besondere: Dieser verschlüsselte Kennwort-Tresor kann zwecks Synchronisation der Passwörter in einer der bekannten Cloud-Dienste abgelegt werden. Der Nutzer hat dabei die Wahl zwischen Google Drive, Dropbox, OneDrive und Yandex Disk oder einer eigenen WebDAV-Lösung.

Ein weiteres Plus ist der bereits erwähnte, eingebaute Passwort-Generator. Mit diesem lassen sich sowohl merkbare Lösungen als auch völlig zufällige Zeichenreihen erstellen. Dabei beurteilt das Programm die Passwort-Stärke, indem es die Zeit berechnet, die voraussichtlich zum Cracken des Kennworts benötigt wird.

Dieses Feature hat durchaus auch eine erzieherische Funktion: So weist es bei sehr schwachen Passwörtern wie «123456» oder «Passwort» darauf hin, dass sie im Grunde «sofort» gecrackt werden können. Ist es schwach (acht Zeichen lang und bestehend aus einem gängigen Wort und einer Zahl) werden gut 37 Minuten veranschlagt. Erst bei 32-stelligen zufälligen Zeichenreihen aus Gross- und Kleinbuchstaben sowie aus Zahlen und Sonderzeichen geht SafeInCloud davon aus, dass Cracker mit heutigen Mitteln «Jahrhunderte» bräuchten, um das Kennwort herauszufinden.

SafeInCloud ist für den Desktop gratis. Die mobilen Versionen gibt kostenlos mit In-App-Käufen (Android, iOS).

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