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Jens Stark
12. Feb 2009
Lesedauer 2 Min.

News

Sensible Daten auf gebrauchten Harddisks

Festplatten, die auf eBay versteigert werden, enthalten oft sensible und persönliche Daten: private Mails, heikle Finanzdaten und peinliche Fotos.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des New Yorker Computer-Forensik-Spezialisten Kessler International. Die Firma kaufte Hunderte von Festplatten mit Kapazitäten zwischen 40 und 300 GB auf eBay und untersuchte deren Inhalt. Das erstaunliche Ergebnis: 40 Prozent der Second-Hand-Festplatten enthielten zum Teil sehr sensible Daten. «Wir dachten, dass wir nur wenige Harddisks mit Daten vorfinden würden und dass die meisten Datenträger vorher gelöscht worden wären», berichtet Michael Kessler. «Umso mehr hat uns der hohe Prozentsatz der Festplatten mit brisanten Informationen erstaunt», fügt er an.

Die vorgefundenen Daten waren zum Teil sehr sensibel. So entdeckten die Forensiker Finanzinformationen von Firmen, Lohnlisten von Angestellten, Mails, private Fotos, Weblogs mit der Surfgeschichte des letzten Besitzers und DNS-Server-Informationen.

«In einem Fall fanden wird Tonnen an Fotos eines offensichtlichen Fuss-Fetischisten», berichtet Kessler. «Mit den zusätzlichen Infos auf der Festplatte wie seinem Namen und seiner Anschrift sowie den Adresslisten all seiner Kontakte hätten wir den Betreffenden mehr als nur erpressen können.»

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