Schweizer Alternativen zu Dropbox

Um es gleich vorwegzunehmen: Wer seine Dateien auf einem Onlinspeicher ablegen will, der in der Schweiz ansässig ist und im Idealfall auch noch seine Server hierzulande stehen hat, muss einerseits mit weniger Komfort leben und andererseits mit weniger Gratisspeicher vorliebnehmen. Wenn man das akzeptiert, gibt es sie, die Schweizer Dropbox-Alternativen.

1. Mydrive.ch

Das für Privatanwender wohl attraktivste Angebot hat derzeit Mydrive.ch. Bei dem Dienst, der von Softronic betrieben und von UPC Cablecom unterstützt wird, erhält man 100 Megabyte Gratisspeicherplatz. Über ein Webinterface lassen sich einzelne Dateien hochladen. Wer ganze Ordner in dem Onlinespeicher ablegen will, kann dies mithilfe eines Flash- und Java-Interfaces tun. Ausser bei PDFs lassen sich die hochgeladenen Dateien aber nicht in einer Vorschau betrachten. Wer Zugang zu seinen Files haben will, muss diese wieder vorgängig auf seine eigene lokale Festplatte herunterladen.

100 Megabyte reichen für die wichtigsten PDF-, Excel- und Word-Dokumente, die man als durchschnittlicher Privatanwender in einem zusätzlichen sicheren Ort abgelegt wissen will. Wer mehr bei Mydrive.ch deponieren will, muss eine Gebühr zahlen. Die Option mit 1 Gigabyte kostet 50 Rappen pro Monat, 100 Gigabyte schlagen mit 25 Franken monatlich zu Buche. Maximal lässt sich 1 Terabyte beziehen.

2. Securesafe