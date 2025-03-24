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Johann Scheuerer
24. Mär 2025
Lesedauer 3 Min.

LED-Technik

Sony entwickelt System mit individuell steuerbaren RGB-Backlight-LEDs

Sony hat ein neues Display-System vorgestellt, das unabhängig angesteuerte RGB-LEDs für eine hochdichte LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet, mit der sich die drei Grundfarben R (Rot), G (Grün) und B (Blau) [RGB] einzeln steuern lassen sollen.
© (Quelle: Sony)

Das System ist dem Hersteller zufolge ideal für den Einsatz bei grossen Bildschirmen und soll noch 2025 in die Massenproduktion gehen.

Die neue Hintergrundbeleuchtung könne jede einzelne LED nutzen, um Licht in allen RGB-Farben zu emittieren, was eine hohe Farbreinheit gewährleiste. Die Darstellung des neuen Display-Systems werde dadurch wesentlich lebendiger und biete zugleich einen breiten Farbraum mit unzähligen Möglichkeiten für Filmschaffende. Die unabhängige Farbemission gewährleiste eine hohe Farbreinheit und decke über 99 % des DCI-P31-Farbraums und etwa 90 % des ITU-R BT.20202-Standards ab.

Darüber hinaus ist das Display-System mit einer von Sony entwickelten Backlight-Technologie ausgestattet, die darauf ausgelegt sei, die Eigenschaften des Panels zu maximieren. Diese Backlight-Technologie ermögliche eine originalgetreue Wiedergabe von feinsten Farbtönen und subtilen Farbnuancen des Lichts in jedem Bereich des Displays, selbst auf grossen Bildschirmen.

Sony arbeitet an einem neuen RGB-System mit unabhängiger Ansteuerung.

 © Quelle: Sony

Darüber hinaus verfügt das System laut Sony über eine Funktion, die jedem RGB-Kanal dynamisch und abhängig von der jeweiligen Szene die optimale Leistung zuweist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fernsehern, die das Licht auf helle Elemente wie Sterne oder den Mond in Nachtszenen konzentrieren, um die Spitzenhelligkeit zu erhöhen, passe dies die Leuchtdichte in Einklang mit der Farbgradation an. Dies stellt sicher, dass selbst einfarbige Szenen – wie ein tiefblauer Himmel oder leuchtend rotes Herbstlaub – mit hellen, lebendigen Details wiedergegeben werden.

Darüber hinaus könne das System Spitzenhelligkeitswerte von über 4000 cd/m² erreichen. Gleichzeitig biete es eine Farbintensität, die zu der höchsten in der Geschichte der Displays von Sony zähle.

Neue Signalverarbeitung, erweiterter Farbraum und höhere Helligkeit ermöglichen laut Sony eine brillantere Farbwiedergabe mit feinsten Nuancen über den gesamten Helligkeitsbereich.

 © Quelle: Sony

Grosser Dynamikbereich, dedizierter Prozessor

Das System verarbeitet laut Sony Signale mit einer hohen Bitrate von 96 Bit. Dies ermögliche nicht nur die gleichzeitige Darstellung von tiefem Schwarz und strahlendem Weiss, sondern auch die detaillierte Darstellung von hellen und dunklen Bereichen in Szenen mit vielen Farbschattierungen. Das neue Display-System besitze die Fähigkeit, moderate Helligkeit und Sättigung in Szenen optimal darzustellen und sei damit bestehenden OLED-Panels überlegen. Darüber hinaus ermögliche die hochpräzise Signalverarbeitung durch präzise Farbtontrennungen einen weiten Betrachtungswinkel. Dabei werden Farbverschiebungen und Helligkeitsschwankungen minimiert, wenn Inhalte auf einem grossen Bildschirm von der Seite betrachtet werden.

Durch die individuelle Steuerung der Helligkeit der dicht gepackten RGB-LEDs ist es laut Sony möglich, helle Bereiche ohne Clipping lebendig darzustellen und in dunklen Bereichen feine Lichtnuancen ohne Übersteuerung wiederzugeben. Darüber hinaus verfüge das System über eine etwa doppelt so hohe Rechenleistung wie herkömmliche Display-Systeme mit lokalem Dimming und eine Pixelkorrekturtechnologie, die es ermöglicht, subtile Farbunterschiede und präzise Farben ohne Farbverschiebungen wiederzugeben.

Sony arbeitet bei der Entwicklung des neuen Systems mit Partnern zusammen – bei den Steuerprozessoren mit MediaTek, beim LED-Treiber mit ROHM und bei den LEDs mit Sanan Optoelectronics.

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