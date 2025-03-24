Sony entwickelt System mit individuell steuerbaren RGB-Backlight-LEDs

Das System ist dem Hersteller zufolge ideal für den Einsatz bei grossen Bildschirmen und soll noch 2025 in die Massenproduktion gehen.

Die neue Hintergrundbeleuchtung könne jede einzelne LED nutzen, um Licht in allen RGB-Farben zu emittieren, was eine hohe Farbreinheit gewährleiste. Die Darstellung des neuen Display-Systems werde dadurch wesentlich lebendiger und biete zugleich einen breiten Farbraum mit unzähligen Möglichkeiten für Filmschaffende. Die unabhängige Farbemission gewährleiste eine hohe Farbreinheit und decke über 99 % des DCI-P31-Farbraums und etwa 90 % des ITU-R BT.20202-Standards ab.

Darüber hinaus ist das Display-System mit einer von Sony entwickelten Backlight-Technologie ausgestattet, die darauf ausgelegt sei, die Eigenschaften des Panels zu maximieren. Diese Backlight-Technologie ermögliche eine originalgetreue Wiedergabe von feinsten Farbtönen und subtilen Farbnuancen des Lichts in jedem Bereich des Displays, selbst auf grossen Bildschirmen.