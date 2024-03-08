Schule fürs Internet

Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Das gilt auch, für die folgenden Tipps. Die sind nicht Selbstzweck, sondern werden Ihnen mehr Sicherheit, Entspannung und Effizienz bei Ihren

Internetausflügen bringen.

Software & Dienste

Mit Bedacht installieren

Nicht alles, was im App-Store glänzt, ist auch Gold. Installieren Sie sparsam und halten Sie Ihr System sauber.

Neue Apps installieren und ausprobieren macht Spass, birgt aber auch Risiken. Das gilt nicht nur für Malware-verseuchte Installationen. Je mehr Software Sie auf dem PC haben, desto grösser ist die Chance, dass eine davon eine Sicherheitslücke aufweist. Ausserdem erhöht sich auch die Chance, dass sich zwei Applikationen stören. Zudem werden Speicher und weitere Systemressource unnötig belegt. Zuletzt arbeitet es sich mit einem aufgeräumten Computer einfach angenehmer. Installieren Sie deshalb nur Apps auf Ihrem Rechner, die Sie benötigen, und misten Sie den Rest regelmässig aus.

Dienste smart wählen

Auch bei notwenigen Diensten und Pflicht-Software gilt es sorgfältig auszuwählen. Achten Sie nicht nur auf den Preis, sondern primär auf die benötigten Features und deren Umsetzung. Bedenken Sie ausserdem, wie der Hersteller mit Ihren Daten umgeht und welche ethischen Probleme auftreten könnten. Unterstützen Sie kleinere Hersteller und besonders Open-Source-Projekte.

Das führt zu einem offeneren und zugänglicheren Internet für alle, Bild 1.