Fragen leicht gemacht - Mit diesen Tools ganz einfach

Forms: Multitalent

Google Forms (docs.google.com/forms) ist nicht nur ein Terminfindungs-Tool und damit deutlich vielseitiger als Doodle. Mit Forms können Sie praktisch jede Art von Umfrage oder Formular erstellen. Von Multiple-Choice-Fragen über Textfelder bis zu Datei-Uploads ist alles möglich. Die Antworten landen automatisch in einem Google-Dokument, wo Sie diese weiterverarbeiten können, Bild 4.

Google Forms ist komplett kostenlos und bietet trotzdem einen enormen Funktionsumfang. Die Integration in die Google-Welt ist nahtlos. Wer Google Workspace nutzt, findet sich sofort zurecht. Auch die Auswertung ist dank automatischer Diagramme und der Anbindung an Google Sheets komfortabel.

Der Nachteil liegt auf der Hand: Google und kostenlos bedeuten, dass die Finanzierung durch Datensammlung geschieht. Solange Sie nicht ein geschäftliches Workspace-Konto nutzen, werden Ihre Daten gewinnbringend weiterverarbeitet. Zudem ist Google Forms primär für Umfragen und Formulare gedacht, weniger für reine Terminumfragen. Die Oberfläche ist etwas umständlicher als bei spezialisierten Tools. Dank KI-Unterstützung mit Gemini kommt man allerdings ziemlich schnell zu einer brauchbaren Umfrage. Für reine Terminumfragen gibt es jedoch bessere Optionen.

Für wen lohnt sich was?

Nachdem wir die Tools einzeln betrachtet haben, stellt sich die Frage: Welches passt zu Ihnen? Für gelegentliche private Termin­umfragen reicht Nuudel problemlos aus. Man hinterlässt damit den kleinstmöglichen digitalen Fussabdruck. Wenn Sie regelmässig Umfragen durchführen und dabei auf Komfort Wert legen, kann sich ein Fragab- oder Doodle-Abo lohnen.

Für Unternehmen und datenschutzsensible Anwendungen ist Nuudel die beste Wahl. Für mehr Komfort wäre Fragab eine veritable Alternative – nicht ganz so sicher, aber mit deutlich mehr Funktionalität. Sollten Sie ausführliche Formulare benötigen, gibt es ausser dem erwähnten Google Forms auch noch dutzende weitere Alternativen, die den Rahmen dieses Artikels sprengen würden.

Praxistipps

Unabhängig vom gewählten Werkzeug gibt es einige Tipps, die Ihnen das Leben erleichtern: