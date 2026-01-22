Die besten Tipps rund um Ihre Maus

Neben der Geschwindigkeit ist auch die Mauszeigerbeschleunigung relevant. Dabei bewegt sich der Mauszeiger nicht linear zur Distanz, sondern er bewegt sich weiter, wenn die Maus schneller verschoben wird. Ein Beispiel: Sie fahren die Maus langsam 15 Zentimeter nach rechts. Auf dem Bildschirm legt der Mauszeiger eine halbe Bildschirmbreite zurück – von der Mitte an den rechten Rand. Sie ziehen danach die Maus die gleichen 15 Zentimeter zurück, dieses Mal aber mit einer schnellen Bewegung. Der Mauszeiger kommt nun aber nicht in der Mitte des Bildschirms zu stehen, sondern am linken Rand. Ohne Zeigerbeschleunigung würde der Mauszeiger die gleiche Distanz zurücklegen, egal ob die Maus schnell oder langsam bewegt wird.

Diese Beschleunigung ist grösstenteils Geschmackssache. Ich persönlich kann sie nicht ausstehen, viele andere Nutzer finden sie jedoch essenziell. Ohne Beschleunigung ist die Geschwindigkeit der Maus leichter einschätzbar, die zurückgelegte Distanz auf dem Mauspad bleibt immer gleich. Dafür hilft die Beschleunigung aber, die Geschwindigkeit für mehr Präzision tief zu halten, ohne dass man für weitere Strecken den Arm bewegen muss.

Um die Zeigerbeschleunigung unter Windows 11 zu verwalten, klicken Sie in den Mausoptionen von vorhin auf Zusätzliche Mauseinstellungen. Dort finden Sie neben weiteren nützlichen Settings den Reiter Zeiger­optionen. In diesem Reiter können Sie über die Schaltfläche Zeigerbeschleunigung verbessern die Beschleunigung ausschalten. Darüber ­finden Sie auch die alte 6/11-Anzeige für die ­Geschwindigkeit.

Auf dem Mac können Sie die Beschleunigung nicht ohne zusätzliche Software ausschalten. Es gibt jedoch diverse kostenlose Apps, die das (und mehr) für Sie erledigen. Mein aktueller Favorit: LinearMouse.

Tipp: Für Touchpads, etwa auf einem Laptop, ist Zeigerbeschleunigung praktisch un­erlässlich. Ein Touchpad ohne Beschleunigung ist extrem mühsam zu bedienen. Lassen Sie hier die Beschleunigung eingeschaltet.

Kabel, Bluetooth & Funk

Kabelmäuse sind tot. Sogar Profigamer, die letzten Verfechter der kabelgebundenen Maus, steigen langsam, aber sicher um, Bild 5. Der Grund dafür ist einfach: Die Vorteile überwiegen deutlich. Einzig die Stromversorgung ist bei der Kabelmaus noch besser.