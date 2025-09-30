30. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp-Lifehack
Acht Tipps für Google Sheets
Luca zeigt Ihnen acht nützliche Tipps, mit denen Sie effizienter in Google Sheets arbeiten.
Inhalt
0:13 Pivot-Tabelle
1:19 Bedingte Formatierung
3:13 Zellen schützen
4:24 Zeilen verschieben
5:32 Zellen übersetzen
6:26 Sparkline
7:04 Filtern
8:18 Entdecken
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