Switches im Überblick - PCtipp Kaufberatung

Managed Switches bieten hingegen umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten: virtuelle Netzwerke (VLAN) einrichten, Bandbreite pro Port limitieren, den Datenverkehr überwachen und mehr. Damit lassen sich etwa Geräte priorisieren oder Gästenetzwerke besser abtrennen. Der Nachteil ist wie so oft bei mehr Funktionalität: mehr Kosten und mehr Komplexität. Im Vergleich zu den simplen unmanaged Switches setzt die Konfiguration ein gewisses Netzwerkwissen voraus.

Ein interessanter Mittelweg existiert heutzutage mit den Smart Managed Switches, die grundlegende Verwaltungsfunktionen bieten, ohne ein Informatikstudium vorauszusetzen.

PCtipp empfiehlt: Für Privatanwender reicht fast immer ein Unmanaged Switch. Wer ein etwas grösseres Heimnetz betreibt oder spezifische Anforderungen hat, fährt mit einem Smart Managed Switch gut. Managed Switches sind im Heimbereich eigentlich nur für Enthusiasten spannend.

Wie viele Ports?

Switches gibt es in diversen Grössen, üblicherweise mit 5, 8, 16 oder 24 Ports. Bedenken Sie, dass ein Port für die Verbindung zum Router reserviert ist. Ein 5-Port-Switch bietet also effektiv vier zusätzliche Anschlüsse. In den meisten Fällen lohnt es sich, ein wenig Reserve einzuplanen. Der Aufpreis für ein paar zusätzliche Ports ist meistens gering und erspart den Kauf eines zweiten Switches, wenn plötzlich doch noch ein Gerät dazukommt. Wer etwa aktuell drei freie Ports benötigt, ist mit einem 8-Port-Modell gut bedient.

Die Tempofrage

Hier wird es spannend, vorwiegend finanziell. Der aktuelle Standard für Heimnetzwerke ist Gigabit-Ethernet, also 1 Gbit/s. Das reicht für Streaming, Surfen und normale Dateiübertragungen locker aus. Diese Switches sind günstig, zuverlässig und überall erhältlich.

Der Sprung zu 10 Gbit/s ist riesig und im Heimbereich nur selten sinnvoll, im Marketing jedoch sehr beliebt. Ein 10-Gbit/s-Switch kostet schnell mehrere Hundert Franken und auch die passenden Netzwerkkarten und Kabel müssen mitspielen, Bild 2. Dazu kommen ein höherer Stromverbrauch und teilweise eine aktive Lüftung, was im Wohnzimmer nicht unbedingt erwünscht ist. Interessant sind diese Switches vor allem für Büros und Haushalte mit sehr hohem Datenverbrauch. Dabei sollten Sie auch bedenken: Netzwerktempo und Internettempo sind getrennt zu betrachten. Haben Sie beispielsweise eine 1-Gbit/s-Internetanbindung bringt Ihnen der schnellere Switch nur für den lokalen Netzwerkverkehr etwas, etwa wenn Sie einen lokalen Mediaserver haben.

Seit einiger Zeit etabliert sich das 2,5-Gbit/s-Ethernet als attraktives Zwischensegment. Viele neuere Router, Mainboards und NAS-Geräte bringen 2,5-Gbit/s-Ports mit. Der Vorteil: Diese funktionieren über die herkömmlichen Cat-5e-­Kabel, die bereits verlegt sind. Man muss also nicht die gesamte Verkabelung austauschen. Preislich sind diese Geräte ebenfalls günstiger als die 10-Gbit/s-Switches, wenn auch teurer als herkömmliche Gigabit-Modelle. Auch hier gilt: Für die allermeisten Haushalte ist Gigabit ausreichend. Das Upgrade auf 2,5-Gbit/s lohnt sich nur, wenn Sie mit Ihrem System an Grenzen stossen.