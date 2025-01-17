Tipps zum besseren Filmen mit der Fotokamera

Bei gewissen professionellen Videoobjektiven finden Sie zudem noch den T-Stop anstelle des F-Stops als Blendenöffnungswert. Die beiden Werte sind etwa gleich zu verwenden, aber leicht unterschiedlich. Ein F-Stop gibt an, wie viel Licht theoretisch von der Blende zum Sensor kommen soll. Der Wert wird dabei annähernd berechnet. Bei einem T-Stop wurde der Wert hingegen gemessen und berücksichtigt somit Dinge wie Lichtverlust und Reflexionen im Kameragehäuse. In der Praxis ist der Unterschied grösstenteils vernachlässigbar, allerdings kann ein angegebener T-Stop als Qualitätsmerkmal verstanden werden. Besonders relevant ist im Falle von Video auch noch der Umgang mit Tiefenschärfe als künstlerisches Element. Durch die Bewegung im Video kann beispielsweise eine niedrige Tiefenschärfe dazu verwendet werden, ein Subjekt über Zeit in und aus dem Fokus zu bringen oder die Fokusebene über ein Subjekt gleiten zu lassen. Das eröffnet visuelle Möglichkeiten, die in der Fotografie so nicht existieren. Auf der anderen Seite ist eine niedrige Tiefenschärfe im Video auch riskanter, da ein bewegliches Subjekt schon durch kleine Bewegungen aus dem Fokus geraten kann. Hier ist es wichtig, dass Sie sich bei der Wahl der Blende stets bewusst halten, welche künstlerischen und technischen Ansprüche Sie an das Endprodukt haben. Im Videojournalismus, der vor allem Geschehenes abbilden soll, ergibt es beispielsweise Sinn, mit viel Tiefenschärfe zu arbeiten. So bleibt das Gezeigte auch in hektischen oder unerwarteten Situationen immer im Fokus. Allerdings kann auch hier mit punktuell schlau gesetzter Unschärfe effektiv eine Geschichte erzählt werden. Es gibt also keine festen Regeln, wann was verwendet werden soll. Allerdings sollten Sie vor jeder Szene überdenken, wie Sie die Blende verwenden möchten.

Empfindlichkeit (ISO)

Die dritte Einstellung im Bunde der Belichtung ist die Empfindlichkeit, meistens gemessen in ISO. Diese funktioniert ziemlich identisch wie in der Fotografie: Tief = gut, hoch = schlecht, ist aber oftmals unumgänglich,. Diesen Wert stellen Sie so tief wie möglich ein, allerdings erst nach den anderen zwei (Belichtungszeit und Blende) und primär im Kompromiss mit der Blende. Höheres ISO führt zu Bildrauschen, was optisch unansehnlich ist.