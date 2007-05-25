Für kalte Winternächte: Tastatur mit Heizung

Ausgerechnet an einem der heissesten Tage des Jahres hat der Hersteller die beheizbare Tastatur, das "Warmkeyboard" [1] wie sie offiziell heisst, vorgestellt. Ob uns die Firma damit schon wieder mental auf den Winter vorbereiten will, sei dahingestellt. Jedenfalls kann die Tastatur, die über ein Netzteil mit Strom versorgt wird, in den USA bereits jetzt für 44 US-Dollar erworben werden. Die temperierten Tasten sollen auch an noch so frostigen Tagen für ein angenehmes Schreibgefühl sorgen. Gemäss Herstellerangaben wird das Gerät in einigen Monaten, also wohl direkt auf die Wintersaison, auch in Europa erhältlich sein.